Новак и уполномоченный ФРГ по транзиту газа через Украину обсудили возможность использования украинского маршрута после 2024г

Вице-премьер РФ Александр Новак и уполномоченный правительства ФРГ по вопросам газового транзита через Украину Георг Граф Вальдерзее в ходе рабочей встречи обсудили возможность использования украинского транзитного маршрута после 2024 года.

Как говорится в сообщении на сайте правительства РФ, стороны договорились продолжить соответствующие консультации.

Кроме того, на встрече были рассмотрены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия России и Германии. "Германия была, есть и останется в будущем главным партнёром для российского ТЭК на европейском направлении", - отметил Новак.