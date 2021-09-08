Последнее заседание набсовета "Нафтогаза" в нынешнем составе состоится 20 сентября – глава набсовета

Последнее заседание наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" в его нынешнем составе пройдет 20 сентября этого года, сообщила на брифинге в среду глава набсовета Клэр Споттисвуд (Великобритания), накануне подавшая вместе с двумя другими независимыми членами набсовета в отставку.

"Мы должны за две недели сообщить о нашей отставке и мы хотели, чтобы все было в порядке, когда мы уйдем, и была проведана необходимая техническая работа", – пояснил независимый члена набсовета "Нафтогаза" Людо Ван дер Хейден (Бельгия).

"Мы понимали, что не так просто будет нанять новых людей", – добавил он.

По словам Споттисвуд, на прошедшей на днях встрече с главой правления Юрием Витренко она обратилась к нему с просьбой подготовить к заседанию наблюдательного совета все необходимые для работы компании документы.

Как отметила глава набсовета, в частности, до 20 сентября должна быть утверждена финотчетность "Нафтогаза". Стоттисвуд подчеркнула, что такая отчетность должна соответствовать МСФО, а с этим, как она утверждает, есть определенные проблемы.

Как сообщалось, Министерство экономики Украины получило заявления об отставке трех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", сообщил первый вице-премьер - министр экономики Алексей Любченко.

"К нам поступили заявления от независимых членов НАК "Нафтогаз Украины" о прекращении полномочий", - сказал он в ходе заседания Кабинета министров в среду.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что к ранее объявленному конкурсу по отбору одного независимого члена НС "Нафтогаза" будет объявлен конкурс по отбору еще трех независимых членов совета.

"То есть вместе мы должны до конца ноября провести отбор на должности четырех независимых членов НС "Нафтогаза Украины" по принципам ОЭСР, т.е. полностью транспарентно и прозрачно с привлечением номинационного комитета", - сказал премьер.

По его словам, конкурс должен завершиться в ноябре этого года, чтобы у нового состава набсовета было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность главы правления НАК и провести конкурс по его избранию не позднее 1 мая следующего года.

В период отсутствия набсовета при необходимости часть его функций может выполнять, как собрание акционеров, Кабинет министров, утверждая необходимые решения.

Кабинет министров Украины распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС в лице Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша, вместо которого избрана заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко.