Экономика

14:24 08.09.2021

Допдоходы госбюджета-2021 стоит направить на субсидии, медгарантии, защитникам, шахтерам и на инфраструктуру – глава бюджетного комитета

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Допдоходы госбюджета-2021 стоит направить на субсидии, медгарантии, защитникам, шахтерам и на инфраструктуру – глава бюджетного комитета

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета намерен согласовать с Министерством финансов объем возможного увеличения доходов государственного бюджета в 2021 году, так как по итогам восьми месяцев достигнуто его перевыполнение, сообщил глава комитета Юрий Аристов агентству "Интерфакс-Украина".

"По моему мнению, было бы целесообразно направить такие средства на решение наиболее актуальных проблемных вопросов. В частности, на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, обеспечение Программы медицинских гарантий и выплату денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил в полном объеме", – сказал он.

Среди других приоритетных направлений глава бюджетного комитета назвал выплату денежной компенсации на жилье для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины, погашение задолженности по выплате зарплаты работникам государственных угледобывающих предприятий, а также на реализацию инфраструктурных проектов государственного и местного значения, мероприятий по социально-экономическому развитию территорий.

Как сообщалось, доходы государственного бюджета Украины за восемь месяцев 2021 года достигли 838 млрд грн, что на 6,3% выше плана (около 50 млрд грн) и на 19,5% – выше доходов за восемь месяцев 2020 года. В том числе общий фонд получил 700 млрд грн доходов, что лучше плана и показателя прошлого года соответственно на 4,1% (около 27,5 млрд грн) и на 17,8%.

Теги: #доходы #госбюджет
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