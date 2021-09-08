Экономика

12:29 08.09.2021

Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

2 мин читать
Рада ввела одновременное оформление прав на земельный участок и недвижимость на нем

Верховная Рада установила порядок одновременного оформления прав на земельный участок при получении прав на расположенную на ней недвижимость, а также обратный порядок получения прав на недвижимость в случае покупки связанного с ней земельного участка.

Соответствующий законопроект №5248 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно одновременного перехода прав на земельный участок в связи с переходом прав на объект расположенного на нем недвижимого имущества)" парламент принял в целом на заседании в среду голосами 301 народного депутата (при минимально необходимых 226).

Законопроект вносит изменения в статью 120 Земельного кодекса Украины и статью 377 Гражданского кодекса, устанавливая, что предметом сделки, предусматривающей переход права собственности на недвижимость (кроме многоквартирных домов) или ее часть, расположенную на земельном участке (кроме земель государственной, коммунальной собственности), должен быть также этот земельный участок (или его часть). Документ также регламентирует обратный порядок одновременного перехода прав на недвижимое имущество в случае перехода прав на связанный с ним земельный участок.

Согласно пояснительной записке к документу, реализация этого закона будет способствовать правовой определенности в вопросах, связанных с оформлением и переходом прав на земельный участок в случае приобретения права собственности на недвижимое имущество (жилой дом, здание или сооружение), размещенное на нем.

Данный законопроект был принят за основу 17 июня 2021 года голосами 293 народных депутатов. В ходе его рассмотрения в среду в целом не была поддержана ни одно из семи предложенных поправок.

Теги: #недвижимость #земельный_участок #права
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:35 07.09.2021
Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

10:25 07.09.2021
Стоимость жилья на первичном рынке Украина может вырасти на 5-10%, на вторичном - на 7% к концу 2021г – АСНУ

Стоимость жилья на первичном рынке Украина может вырасти на 5-10%, на вторичном - на 7% к концу 2021г – АСНУ

08:54 07.09.2021
Законопроект об усилении ответственности в сфере градостроительства нарушает баланс между ветвями власти в пользу исполнительной – мнение

Законопроект об усилении ответственности в сфере градостроительства нарушает баланс между ветвями власти в пользу исполнительной – мнение

22:30 06.09.2021
Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

Женщины провели в афганской провинции Балх демонстрацию в поддержку участия в политике

16:47 03.09.2021
Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

Суд отменил норму ГСН, запрещающую строительство высоток под Киевом

15:01 03.09.2021
Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

13:47 03.09.2021
Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

13:31 03.09.2021
Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

Киевские власти предотвратили демонтаж исторического здания на ул. Тургеневской

12:56 03.09.2021
Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

Следствие признало вещдоками в уголовном производстве здания посольств Швеции и Словении в Украине

12:44 03.09.2021
Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

Киев предложил достроить станцию метро "Львовская брама" в рамках "Большого строительства"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

Рада приняла закон об индустриальных парках

ПОСЛЕДНЕЕ

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул

Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

Рада приняла закон об индустриальных парках

Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% – НБУ

На Харьковщине завершен ремонт моста через Северский Донец по трассе Н-26

Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА