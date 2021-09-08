Экономика

10:44 08.09.2021

Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

3 мин читать
Dragon Capital ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 г. до 3,5%

Инвестиционная компания Dragon Capital ухудшила прогноз роста украинской экономики в 2021 году с 4,6% до 3,5% в связи с неожиданно худшими, чем ожидалось, предварительными данными ВВП во втором квартале этого года, сообщил основатель и генеральный директор компании Томаш Фиала.

"(Обнародованные Госстатом - ИФ) результаты второго квартала были намного хуже, чем все ожидали: только 5,4% вместо около 7-8%, которые все ожидали. Этот результат второго квартала удивил и местные, и глобальные банки", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как отметил Фиала, одной из причин такой оценки от Госстата стала имеющая достаточно большую долю в ВВП оптовая торговля, падение которой по итогам полугодия ускорилось до 5,7% с 3,0% по итогам первого квартала.

"Это очень неожиданная цифра, потому что все смежные сектора растут, и розничная торговля растет достаточно быстро. Возникает вопрос к тому, как Госстат работает и составляет эти отчеты. 14 сентября будут выпущены более подробные данные по оптовой торговле, а 20 сентября - по ВВП. Там увидим. Но пока не понятно, почему оптовая торговля могла так упасть", – добавил глава Dragon Capital.

Он напомнил, что в середине июля инвесткомпания уже понижала прогноз роста украинской экономики в текущем году – с 5,3% до 4,6%. В то же время Фиала сообщил, что на следующий год оценка роста реального ВВП оставлена неизменной – 4,3%.

По словам главы Dragon Capital, в настоящее время внешняя конъюнктура для Украины очень благоприятна: цены на ее экспорт выросли, стоимость денег в мире остается низкой, а вероятность долгосрочного роста инфляции в мире и резкого разворота политики ведущих центробанков рынков пока мала.

"Но, конечно, правительству и руководству страны надо иметь в виду, что такая ситуация будет не всегда. Поэтому надо, прежде всего, держать консервативной монетарную и фискальную политику и снижать дефицит (госбюджета - ИФ) до 3% ВВП", – подчеркнул Фиала.

Согласно оценкам Dragon Capital, дефицит госбюджета Украины в 2021 году составит около 3,9% ВВП вместо заложенных в госбюджете 5,2%. "Просто не получится привлечь финансирование на более крупный дефицит даже при той хорошей конъюнктуре, которая есть", – считает Фиала.

Он уточнил, что ролловер по ОВГЗ находится на уровне около 97%. То есть Минфин на внутреннем рынке заимствует меньше, чем ему нужно выплатить по старым долгам, а привлекает средства на финансирование дефицита за счет еврооблигаций, кредитов Всемирного банка или макрофинансовой помощи ЕС, второй транш которой на EUR600 млн ожидается в середине сентября.

Комментируя рост доходов госбюджета, инвестбанкир пояснил их высоким дефлятором – на уровне около 20%, ростом импорта и налогом на прибыль, особенно сырьевых компаний.

По мнению главы Dragon Capital, монетарная политика Нацбанка с середины прошлого года, когда сменилось его руководство, остается грамотной, а решение прекратить с 1 октября программу по долгосрочному рефинансированию под гособлигации добавляет НБУ позитивных оценок.

Говоря о рисках, Фиала по-прежнему №1 назвал Россию. "К сожалению, он (этот риск – ИФ) никуда не девается. Россия все время будет нам создавать какие-то проблемы, поэтому это основная проблема", – пояснил он свои слова.

Вторым риском глава Dragon Capital назвал возможное ухудшение конъюнктуры на сырьевых и финансовых рынках, третьим – откат в реформах.

Фиала напомнил, что все бизнес-ассоциации с 2014 года убеждали правительство Украины в необходимости создания нового правоохранительного органа вместо налоговой милиции, ОБЭП в МВД и департамента "К" в СБУ. Он должен работать по-новому: без коррупции, с квалифицированными кадрами на рыночных зарплатах.

По его словам, бизнес ожидал полной сепарации от предыдущего опыта, а правительство назначило главой Бюро экономической безопасности бывшего руководителя одного из органов, который в прошлом давил на бизнес, был причиной плохого бизнес-климата и низких инвестиций.

"Время покажет, но первый сигнал настораживает. Опускаются руки, когда бизнес привлекают к диалогу, ты высказываешь правительству свои пожелания, а оно их игнорирует", – отметил Фиала.

Теги: #ввп #dragon_capital #фиала
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:51 27.08.2021
Morgan Stanley ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,4%

Morgan Stanley ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021г до 3,4%

13:57 25.08.2021
Dragon Capital стала мажоритарным собственником Ассоциации ритейлеров Украины

Dragon Capital стала мажоритарным собственником Ассоциации ритейлеров Украины

11:19 25.08.2021
Глава Минфина: дефицит госбюджета-2022 на уровне 3,5% ВВП – это четкая позиция и мы не видим возможности ее пересматривать

Глава Минфина: дефицит госбюджета-2022 на уровне 3,5% ВВП – это четкая позиция и мы не видим возможности ее пересматривать

15:58 16.08.2021
ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

09:50 11.08.2021
Минэкономики Украины ожидает рост ВВП свыше 1% за 6 мес.-2021, рост в 4% по итогам года - первый вице-премьер

Минэкономики Украины ожидает рост ВВП свыше 1% за 6 мес.-2021, рост в 4% по итогам года - первый вице-премьер

19:05 04.08.2021
KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

15:35 30.07.2021
Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.

17:03 22.07.2021
Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики

Предложения первого вице-премьера увеличивают дефицит госбюджета до 4% ВВП и выше - экс-первый замминистра экономики

07:34 15.07.2021
Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

Рост ВВП Китая в первом полугодии 2021 года превысил 12% - Государственное статистическое управление КНР

11:10 29.06.2021
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г с 3% до 3,5%

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г с 3% до 3,5%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

Рада приняла закон об индустриальных парках

Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% – НБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Независимые члены набсовета "Нафтогаза" подали в отставку - источник

Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул

Конкурс на четырех членов набсовета "Нафтогаза" должен быть объявлен на протяжении недели – премьер

Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Рада приняла закон об индустриальных парках

Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% – НБУ

На Харьковщине завершен ремонт моста через Северский Донец по трассе Н-26

Стоимость жилья на первичном рынке Украина может вырасти на 5-10%, на вторичном - на 7% к концу 2021г – АСНУ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА