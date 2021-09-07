Продажи гривневых ОВГЗ на аукционах упали до 1,4 млрд грн

Продажи гривневых облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на первичных аукционах во вторник упали почти в 2.2 раза по сравнению с прошлой неделей – до 1,4 млрд грн, сообщил Минфин на своем сайте.

Согласно его информации, впервые с июня прошлого года к продаже были предложены "короткие" 6-месячные бумаги, ставку отсечения по которым Минфин установил на уровне 9,8% по сравнению с 8,5% свыше двух месяцев назад.

При ограничении предложения в 500 млн грн спрос составил 135,8 млн грн (по номиналу), а продажи – всего 34,1 млн грн, так как Минфин отказался удовлетворить 3 из 8 заявок, поданные по ставкам до 11,15% годовых.

Доходность остальных ОВГЗ осталась прежней: 12-мес. – 11,15%, 15 мес. – 11,3%, 26-мес – 12,09%, 3-летних – 12,45 и 5-летние – 12,59%.

Минфин удовлетворил 39 из 43 поданных заявок, отказавшись от 100 млн грн на 12 мес. под 11,5%, от 200 млн грн под 12,5% на 26 мес. и 100 млн под 12,75% на 5 лет.

Основной объем продаж пришелся на 15-мес. облигации – 1,033 млрд грн, тогда как 26-месячных было продано на 155,732 млн грн, 5-летних – на 64,8 млн грн, 12-мес – на 54,5 млн грн и 3-летних – на 25,93 млн грн.

В целом средневзвешенная ставка на аукционах вернулась на уровень 11,43% с 11,9% неделю назад, так же как и средневзвешенный срок уменьшился до 18 мес. с 28 мес.