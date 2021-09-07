Совет ЕС дал согласие на семилетнее финансирование реформ в странах-кандидатах

Совет Европейского союза дал зеленый свет на открытие семилетнего финансирования на 14,2 млрд евро по программе подготовки к членству в ЕС для стран, которые числятся в официальном списке кандидатов.

"Бенефициарам будет оказана поддержка в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы соответствовать ценностям Союза и постепенно приводить свое законодательство с правилами, стандартами, политикой и практикой Союза", - говорится в принятом во вторник постановлении Совета ЕС.

Финансирование по этой программе на 2021-2027 годы будет открыто для

Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Черногории, Северной Македонии, Сербии и Турции.

Эта поддержка поможет бенефициарам провести реформы с целью будущего членства в союзе. Им будет оказана помощь в проведении необходимых политических, институциональных, правовых, административных, социальных и экономических реформ, чтобы соответствовать ценностям Союза и постепенно приводить собственные нормы с правилами, стандартами, политикой и практикой Союза.

Выделение средств будет дифференцироваться в зависимости от результатов деятельности получателей. Особое внимание будет уделено реформам в области верховенства права и базовых прав человека, демократических институтов и государственного управления, а также экономического развития и конкурентоспособности.

Объем и интенсивность помощи могут быть изменены в случае значительного регресса или постоянного отсутствия прогресса со стороны получателя помощи в фундаментальных областях реформ, отмечает Совет ЕС.

После согласования с Европарламентом окончательное принятие постановления ожидается в сентябре, и оно будет действовать ретроактивно с 1 января 2021 года.