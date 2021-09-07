Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул
Авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года начнет летать из Николаева в Стамбул, сообщил директор международного аэропорта "Николаев" Федор Барна на своей странице в Facebook.
"После длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира - Turkish Airlines - рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта "Николаев", – написал он.
Барна уточнил, что рейсы в Стамбул будут совершаться пять раз в неделю, а билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.
В то же время на сайте Turkish Airlines отсутствует направление в аэропорт "Николаев".