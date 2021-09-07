Turkish Airlines с 23 сентября начнет летать из Николаева в Стамбул

Авиакомпания Turkish Airlines с 23 сентября 2021 года начнет летать из Николаева в Стамбул, сообщил директор международного аэропорта "Николаев" Федор Барна на своей странице в Facebook.

"После длительных переговоров с одной из крупнейших авиакомпаний мира - Turkish Airlines - рад анонсировать открытие долгожданного регулярного рейса в Стамбул из аэропорта "Николаев", – написал он.

Барна уточнил, что рейсы в Стамбул будут совершаться пять раз в неделю, а билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

В то же время на сайте Turkish Airlines отсутствует направление в аэропорт "Николаев".