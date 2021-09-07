Аукцион по приватизации завода "Большевик" пройдет 27 октября - ФГИ

Аукционная комиссия Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины на заседании во вторник определила дату приватизационного аукциона по продаже АО "Первый Киевский Машиностроительный завод" (ПКМЗ, бывший завод "Большевик"), которая состоится 27 октября, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ФГИ.

"7 сентября 2021 года аукционная комиссия на своем заседании приняла решение об утверждении 27 октября 2021 года как даты проведения аукциона по приватизации 100% АО "Первый Киевский Машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик")", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Как напомнили в ФГИ, стартовая цена предприятия установлена на уровне 1,39 млрд грн.

"Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все: и сотрудники, которым задолжали зарплаты, и Киев, который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн и миллиардных поступлений от приватизации", – цитирует пресс-служба главу Фонда Дмитрия Сенниченко.

В заседании комиссии приняли участие представители ФГИ, ПКМЗ, Киевской городской государственной администрации, Министерства экономики, Службы безопасности Украины, ГБР, Нацполиции и компании-советника по приветизации - ООО "КПМГ-Украина".

Как сообщалось, в соответствии с приватизационными условиями, утвержденных КМУ 1 сентября, новый владелец предприятия должен выполнить ряд социальных и экономических условий, в частности погашение задолженностей по заработной плате и ЕСВ, выполнение действующего коллективного договора и недопущение увольнения в течение определенного срока.

Помимо этого, покупатель должен инвестировать в модернизацию предприятия не менее 57 млн грн в течение трех лет, сохранить часть имеющего потенциал производства на площадке в Киеве или Жашкове, или других производственных мощностях в Украине.

Условиями также предусмотрено погашение задолженностей АО "ПКМЗ" перед трудовым коллективом, госбюджетом и другими кредиторами (сейчас долги насчитывают более 500 млн грн.)

Кроме того, совместно с Государственным концерном "Укроборонпром" принято решение о передаче оборудования для изготовления продукции спецназначения на баланс оборонным предприятиям.

"КПМГ Украина" в октябре 2020 года стала победителем проведенного ФГИ конкурса по отбору советника по приватизации ПКМЗ, в котором участвовало еще две компании. Аукционная комиссия по приватизации "ПКМЗ" по предложению советника направила правительству предложение установить стартовую цену 1 млрд 398,017 млн грн.

В настоящее время завод в нескольких цехах, в частности, производит крупногабаритное оборудование, машины и производственные линии для резиноперерабатывающей, угольной, химической сельскохозяйственной отраслей. Завод также сдает помещения в аренду.

В 2020 году ПКМЗ увеличил выручку на 3,6% – до 84,21 млн грн, однако нарастил чистый убыток на 2,8% – до 22,45 млн грн. На 1 июля 2020 года на заводе работало 315 чел.