Экономика

11:13 07.09.2021

Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% – НБУ

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Международные резервы Украины в августе возросли на 9,2% – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2021 года, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте), что на 9,2% больше, чем на начало августа этого года ($28,951 млрд) свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные во вторник.

"По состоянию на 1 сентября 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $31,614 млрд (в эквиваленте). Такой объем резервов является рекордным за последние 9 лет (...). В августе резервы выросли на 9,2% благодаря, прежде всего, поступлению средств в сумме 1,928 млрд специальных прав заимствований (СПЗ) в пределах общего распределения от МВФ", – поясняется в сообщении.

 

Теги: #нацбанк #резервы
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