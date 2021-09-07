Экономика

10:37 07.09.2021

На Харьковщине завершен ремонт моста через Северский Донец по трассе Н-26

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Меловое в Харьковской области завершилось обновление моста через реку Северский Донец на выезде из Чугуева в направлении села Малиновка, сообщается на сайте Харьковской ОГА.

Работы по президентской программе "Большое строительство" стартовали в феврале и закончились в августе. А на днях мост официально ввели в эксплуатацию.

"На протяжении пяти месяцев был проведен ремонт правого и левого проезда, а именно: замена мостового полотна с устройством монолитной накладной плиты, гидроизоляции, асфальтобетонного покрытия в двух слоях, выполнен ремонт опор и прогонных сооружений. Кроме этого, на мосту установлено новое перильное и барьерное ограждение, устроено водоотведение и покрытие на тротуарах из износостойкого современного материала", - отмечается в сообщении.

Мост протяженностью 108,93 м был построен в 1989 году и до 2021 года капитально не ремонтировался.

Ранее президент Владимир Зеленский отметил, что в этом году по программе "Большое строительство" планируется обновить и построить 245 мостов по всей Украине.

Теги: #большое_строительство #харьковская_область
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