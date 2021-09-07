Законопроект об усилении ответственности в сфере градостроительства нарушает баланс между ветвями власти в пользу исполнительной – мнение

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности" (№5877) может нарушить баланс между ветвями власти в пользу исполнительной.

Такое мнение высказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

"Крайне опасный момент связан с возможностью наложения штрафов и даже арестов объектов строительства представителями исполнительной власти. Эта функция не может быть присуща исполнительной власти. Подобные вещи должны решать только судебные власти", - считает эксперт.

По его мнению, предоставление подобных полномочий приведет к еще большей безнаказанности чиновников. "У нас такое запутанное строительное законодательство, что любой проект в той или иной мере нарушает какие-либо нормы. Местные власти получают полномочия просто останавливать стройку, а застройщик должен будет обжаловать. Причем арест накладывает не суд, а какой-то чиновник, который не несет ответственности за заведомо некорректное наложение ареста", - подчеркнул Кравец.

Эксперт считает, что предложенные законопроектом изменения не приведут к улучшению положения в строительной отрасли, предоставив чиновникам новые коррупционные рычаги. "Для того чтобы навести порядок, нужно, прежде всего, повышать не ответственность застройщиков, а ответственность органов местной власти, включая ужесточение уголовной ответственности конкретных чиновников", - отметил Кравец.

По его мнению, за незаконные объекты должны отвечать также чиновники, которые "не замечали" как они возводятся. "Глава района не знает, что у него незаконно растет высотка? Если он не знает и не останавливает, значит, он не на своем месте и должен отбывать наказание в тюрьме. Тогда следующий чиновник будет активнее интересоваться тем, что происходит на территории, за которую он отвечает", - указал Кравец.

Эксперт также усомнился в целесообразности создания Градостроительной палаты. "Функции ГАСИ теперь будет призвана выполнять Градпалата. Но от переименования эффективность контроля и надзора не увеличится, это все профанация, видимость реформы", - считает Кравец.

Нерациональным, по его мнению, является и повышение штрафов за нарушения. "Это увеличение якобы ответственности на самом деле увеличивает коррупционные риски. Повышение штрафов говорит о том, что государство не хочет системно решить проблему с беспределом в строительной отрасли, но предоставляет возможность и дальше чиновникам на этом зарабатывать", - сказал эксперт.