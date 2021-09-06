Экономика

17:19 06.09.2021

Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

2 мин читать
Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

На счет государственного казначейства Винницкой области в понедельник, 6 сентября, поступил первый транш в размере 13 млн грн для проведения реконструкции аэропорта "Винница", сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

"13 миллионов гривень - на аэропорт "Винница". Первый транш сегодня поступил на счет государственного казначейства Винницкой области. 135 млн грн - столько получит винницкий аэропорт в этом году. Именно такую сумму может освоить подрядчик в 2021 году", - написал Борзов.

Таким образом, отметил он, реконструкция аэропорта скоро начнется. Она будет проведена в рамках президентской программы "Большое строительство".

Борзов напомнил, что в конце июня было принято постановление Кабмина о порядке использования средств на аэропорт "Винница". На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн грн.

Аэропорт "Винница" - единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины, в радиусе более 150 км нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов.

По словам главы ОГА, основная проблема аэропорта - недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы: ограничение только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование, которое по характеристикам уже не соответствует современным требованиям международных авиакомпаний.

"Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования", - отметил он.

Аэродром является собственностью Минобороны и используется совместно с коммунальным аэропортом для нужд гражданской авиации и поддержания обороноспособности страны, в частности для совместных программ Украина-НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках “Большого строительства” запланировано развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины.

Теги: #винница #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:49 06.09.2021
Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

Аэропорт Кабула возобновил обслуживание части внутренних рейсов

14:12 04.09.2021
Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

Самолет Wizz Air, следовавший из Ларнаки и сигнализировавший о проблемах с шасси, благополучно приземлился – аэропорт "Львов"

19:45 03.09.2021
Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

Большинство технических и логистических проблем в аэропорту Кабула решены - катарский дипломат

19:11 02.09.2021
Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

Глава МИД Катара обещает как можно скорее помочь талибам открыть аэропорт в Кабуле для полетов

13:13 01.09.2021
Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

Международные коммерческие рейсы облетают границы Афганистана, аэропорт Кабула нуждается в ремонте - ТВ

19:50 31.08.2021
Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование - Пентагон

Талибы не смогут использовать оставленное США в аэропорту Кабула военное оборудование - Пентагон

14:29 28.08.2021
Винница привлечет 300 млн грн на модернизацию аэропорта

Винница привлечет 300 млн грн на модернизацию аэропорта

10:09 28.08.2021
Правоохранители подозревают руководство аэропорта "Запорожье" в присвоении 0,5 млн грн

Правоохранители подозревают руководство аэропорта "Запорожье" в присвоении 0,5 млн грн

23:04 27.08.2021
Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

Талибы устанавливают контроль над аэропортом в Кабуле

23:01 27.08.2021
После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

После вывода войск США управление аэропортом Кабула перейдет афганцам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина намерена в 2023 году начать автоматический обмен информацией с другими странами о финансовых счетах

Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

Гройсман заявил о необходимости предоставить местным бюджетам субвенции для покупки газа в отопительный сезон

В Беларуси заявили о готовности "дорожной карты" по созданию единого рынка газа Союзного государства

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА