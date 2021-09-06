Госказначейство Винницкой области получило первый транш 13 млн грн на реконструкцию в аэропорту Винницы

На счет государственного казначейства Винницкой области в понедельник, 6 сентября, поступил первый транш в размере 13 млн грн для проведения реконструкции аэропорта "Винница", сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

"13 миллионов гривень - на аэропорт "Винница". Первый транш сегодня поступил на счет государственного казначейства Винницкой области. 135 млн грн - столько получит винницкий аэропорт в этом году. Именно такую сумму может освоить подрядчик в 2021 году", - написал Борзов.

Таким образом, отметил он, реконструкция аэропорта скоро начнется. Она будет проведена в рамках президентской программы "Большое строительство".

Борзов напомнил, что в конце июня было принято постановление Кабмина о порядке использования средств на аэропорт "Винница". На начало реконструкции аэропорта в госбюджете предусмотрели 604,27 млн грн.

Аэропорт "Винница" - единственный функционирующий международный аэропорт Центральной Украины, в радиусе более 150 км нет других сертифицированных и функционирующих аэропортов.

По словам главы ОГА, основная проблема аэропорта - недостаточная несущая способность покрытий взлетно-посадочной полосы: ограничение только до 14 взлетно-посадочных операций в неделю самолетов класса Boeing 737-800 и Airbus-320, а также устаревшее аэродромное оборудование, которое по характеристикам уже не соответствует современным требованиям международных авиакомпаний.

"Поэтому единственным решением является реконструкция аэродрома с заменой всего оборудования", - отметил он.

Аэродром является собственностью Минобороны и используется совместно с коммунальным аэропортом для нужд гражданской авиации и поддержания обороноспособности страны, в частности для совместных программ Украина-НАТО.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в рамках “Большого строительства” запланировано развитие региональных аэропортов в 16 городах Украины.