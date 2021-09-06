Экономика

15:46 06.09.2021

Украина намерена в 2023 году начать автоматический обмен информацией с другими странами о финансовых счетах

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Украина намерена в 2023 году начать автоматический обмен информацией с другими странами о финансовых счетах

Украина намерена до 2023 года внедрить международный стандарт автоматического обмена информацией о финансовых счетах для налоговых целей (CRS стандарт), сообщило Министерство финансов.

"С каждым годом международная сеть автоматического обмена расширяется - в 2020 году обмен осуществило 105 стран, а в 2021 году еще четыре страны совершат свой первый обмен. Украина планирует осуществить первые обмены информацией в сентябре 2023-го за отчетный 2022 год", – сообщил Минфин на сайте в понедельник.

"Глобальный форум будет отслеживать процесс страны в выполнении своих обязательств (проведение первых обменов информацией) в сентябре 2023 года. Наш секретариат продолжит предоставлять Украине помощь во внедрении стандарта и решении любых возникающих вопросов", – цитирует пресс-служба министерства главу Глобального форума Марию Хосе Гарде в релизе.

Как указала пресс-служба, внедрение стандарта поможет Украине получить дополнительные налоговые поступления через выявления уклонений от налогов.

Теги: #финотчеты #минфин
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