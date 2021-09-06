Экономика

15:28 06.09.2021

Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

3 мин читать
Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

Бизнес ожидает прозрачного диалога с Верховной Радой и готов доработать ряд инициатив, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в релизе в понедельник.

"От бизнеса есть запрос на продолжение прозрачного и конструктивного диалога с Верховной Радой, поскольку есть ряд инициатив, требующих доработки, и мы готовы участвовать в этом процессе экспертным составом ассоциации", – цитирует пресс-служба заместителя директора ЕБА Светлану Михайловскую.

"Призываем народных избранников избегать кулуарных, закрытых договоренностей и сфокусироваться на либерализации бизнес-среды, а перед принятием революционных решений - тщательно анализировать их влияние на предпринимателей, чтобы не истощать бизнес, а взамен дать ему возможность расти и развиваться, что будет выгодно для государства и общества", – добавила Михайловская.

ЕБА также представила перечень приоритетных для ассоциации законопроектов, принятие которых положительно скажется на бизнес-среде в Украине. Однако, указывает ассоциация, некоторые из них нуждаются в доработке и учете замечаний, поступивших от компаний.

В сфере развития транспорта приоритетными являются законопроекты №1196-1 о железнодорожном транспорте и №4168 о создании Государственного фонда внутренних водных путей,

В сфере здравоохранения наиболее важные законопроекты №5736 и №5737 - об урегулировании вопроса предоставлении пациентам лекарственных средств из сочувствия, №5815 – об усовершенствовании ответственности за нарушения в сфере клинических исследований и госрегистрации/перерегистрации лекарственных средств.

Среди первоочередных инициатив пищевой отрасли можно выделить законопроекты, регулирующие различные требования к пищевой продукции: законопроект №4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, законопроект №4554 о гармонизации украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС, указала ЕБА.

Как отметила ЕБА, для IT-индустрии приоритетным является законопроект №5376 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, для HR-направления – №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, №5388 о внесении изменений в законодательство по дерегуляции трудовых отношений, №5054 о внесении изменений в КЗоТ относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличии (однако эти законопроекты сождержат некоторые недостатки, по мнению ассоциации, и требуют доработки).

Для регуляторной сферы важен законопроект №5717, который должен закрепить возможность введения действующих международных стандартов ответственности юридических лиц, являющихся владельцами транспортных средств, за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, указала ЕБА.

Эксперты направления бытовой электротехники призывают народных депутатов незамедлительно принять законопроект №4537 об усовершенствовании управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, говорится в релизе.

Наибольший перечень приоритетных законопроектов ассоциация представила по направлению экологии: №4187-д – о поддержке развития отечественных отраслей недропользования; №4344 –о стимулировании развития нефтегазодобывающей отрасли; №5766 – об усовершенствовании процедуры оценки воздействия на окружающую среду; №2207-1-д – об управлении отходами; №4461 – о территории Изумрудной сети. Эти законопроекты ассоциация поддерживает при условии доработки.

"И, наконец, важен для таможенной сферы законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, который может изменить правила игры на рынке табака и алкогольных напитков, поддерживается ассоциацией в части подакцизных товаров", - добавили в ЕБА.

Теги: #диалог #еба #бизнес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:50 06.09.2021
Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

15:28 04.09.2021
Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая – министр Ткаченко

11:19 03.09.2021
Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

Жилые новостройки бизнес-класса в Киеве подорожали за год на 30% - эксперт

21:16 01.09.2021
Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

Зеленский в США провел встречу с представителями американского бизнеса, рассказал о реформах и призвал инвестировать в Украину

15:14 01.09.2021
Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

Зеленский встретится с представителями американского бизнеса перед встречей с Байденом

13:38 01.09.2021
Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

09:21 01.09.2021
Шмыгаль назвал хорошим признаком, когда бизнес стоит в очереди за профессионалами

Шмыгаль назвал хорошим признаком, когда бизнес стоит в очереди за профессионалами

23:17 26.08.2021
Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

Зеленский посоветовал представителям бизнеса идти в политику

21:52 22.08.2021
Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

Шмыгаль поблагодарил Германию за финансовую поддержку малого и среднего бизнеса в Украине

11:47 17.08.2021
Процесс отбора директора БЭБ беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью - ЕБА

Процесс отбора директора БЭБ беспокоит бизнес своей длительностью и скандальностью - ЕБА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

ПОСЛЕДНЕЕ

ГФС провела ряд обысков на АЗС "БРСМ"

"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

Гройсман заявил о необходимости предоставить местным бюджетам субвенции для покупки газа в отопительный сезон

В Беларуси заявили о готовности "дорожной карты" по созданию единого рынка газа Союзного государства

Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы ТЦО - первый вице-премьер

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА