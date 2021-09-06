Бизнес ожидает прозрачного диалога с Радой и готов доработать ряд инициатив - ЕБА

Бизнес ожидает прозрачного диалога с Верховной Радой и готов доработать ряд инициатив, сообщила Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) в релизе в понедельник.

"От бизнеса есть запрос на продолжение прозрачного и конструктивного диалога с Верховной Радой, поскольку есть ряд инициатив, требующих доработки, и мы готовы участвовать в этом процессе экспертным составом ассоциации", – цитирует пресс-служба заместителя директора ЕБА Светлану Михайловскую.

"Призываем народных избранников избегать кулуарных, закрытых договоренностей и сфокусироваться на либерализации бизнес-среды, а перед принятием революционных решений - тщательно анализировать их влияние на предпринимателей, чтобы не истощать бизнес, а взамен дать ему возможность расти и развиваться, что будет выгодно для государства и общества", – добавила Михайловская.

ЕБА также представила перечень приоритетных для ассоциации законопроектов, принятие которых положительно скажется на бизнес-среде в Украине. Однако, указывает ассоциация, некоторые из них нуждаются в доработке и учете замечаний, поступивших от компаний.

В сфере развития транспорта приоритетными являются законопроекты №1196-1 о железнодорожном транспорте и №4168 о создании Государственного фонда внутренних водных путей,

В сфере здравоохранения наиболее важные законопроекты №5736 и №5737 - об урегулировании вопроса предоставлении пациентам лекарственных средств из сочувствия, №5815 – об усовершенствовании ответственности за нарушения в сфере клинических исследований и госрегистрации/перерегистрации лекарственных средств.

Среди первоочередных инициатив пищевой отрасли можно выделить законопроекты, регулирующие различные требования к пищевой продукции: законопроект №4568 о материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами, законопроект №4554 о гармонизации украинского законодательства в сфере детского питания с требованиями ЕС, указала ЕБА.

Как отметила ЕБА, для IT-индустрии приоритетным является законопроект №5376 о стимулировании развития цифровой экономики в Украине, для HR-направления – №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства, №5388 о внесении изменений в законодательство по дерегуляции трудовых отношений, №5054 о внесении изменений в КЗоТ относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличии (однако эти законопроекты сождержат некоторые недостатки, по мнению ассоциации, и требуют доработки).

Для регуляторной сферы важен законопроект №5717, который должен закрепить возможность введения действующих международных стандартов ответственности юридических лиц, являющихся владельцами транспортных средств, за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, указала ЕБА.

Эксперты направления бытовой электротехники призывают народных депутатов незамедлительно принять законопроект №4537 об усовершенствовании управления имущественными правами правообладателей в сфере авторского права, говорится в релизе.

Наибольший перечень приоритетных законопроектов ассоциация представила по направлению экологии: №4187-д – о поддержке развития отечественных отраслей недропользования; №4344 –о стимулировании развития нефтегазодобывающей отрасли; №5766 – об усовершенствовании процедуры оценки воздействия на окружающую среду; №2207-1-д – об управлении отходами; №4461 – о территории Изумрудной сети. Эти законопроекты ассоциация поддерживает при условии доработки.

"И, наконец, важен для таможенной сферы законопроект №5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, который может изменить правила игры на рынке табака и алкогольных напитков, поддерживается ассоциацией в части подакцизных товаров", - добавили в ЕБА.