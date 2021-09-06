"Укрзализныця" заплатит 378 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов

АО "Укрзализныця" (УЗ) заплатит 377,86 млн грн штрафов за несвоевременную доставку грузов в 2019-2021 годах, сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады, созданной для проверки и оценки состояния УЗ, Юлия Гришина на своей странице в Facebook в понедельник.

"На запрос ВСК в государственной компании не смогли найти ответственных за проблемы со своевременной доставкой грузов, за десятки брошенных поездов, за срыв экспортных контрактов и за то, что грузовладельцы несут убытки и затем выставляют финансовые претензии к самой "Укрзализныци", - написала Гришина.

По ее словам, ВСК просила назвать конкретных виновников ситуации с провалом доставки грузов, на что пришел ответ с подписью - и.о. члена правления УЗ Романа Черницкого и директора по коммерческой и логистической работе компании Александра Зарубы, суть которой сводится к тому, что установить виновных не представляется возможным из-за того, что проблема комплексная.

"В ответе на ту часть запроса ВСК, где мы просили предоставить четкую информацию о реальном состоянии тягового подвижного состава и назвать конкретные фамилии виновных в дефиците исправных вагонов и локомотивов для обеспечения перевозок, назван ответственным конкретный член правления "Укрзализныци" и его фамилия. Это Франтишек Буреш, возглавляющий направление производства в компании. Интересно, что его фамилия именно в этом контексте фигурирует и в промежуточном отчете ВСК. Поэтому теперь будем добиваться соответствующих кадровых решений", - добавила Гришина.