Экономика

11:25 06.09.2021

Гройсман заявил о необходимости предоставить местным бюджетам субвенции для покупки газа в отопительный сезон

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Гройсман заявил о необходимости предоставить местным бюджетам субвенции для покупки газа в отопительный сезон

Действующее правительство должно проработать и внедрить все необходимые решения, чтобы обеспечить местные бюджеты ресурсом для закупки природного газа как основного и дорогого нынче топлива для прохождения отопительного сезона 2021-2022.

Соответствующее заявление сделал лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман в официальном письме на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Требуем решительных действий правительства и быстрого принятия решений по предоставлению субвенций из государственного бюджета местным бюджетам на закупку природного газа для проведения отопительного сезона, в частности, обеспечения теплом школ, детских садов, больниц и т.д.", - говорится в письме Владимира Гройсмана.

Как отметил политик, за несколько недель до старта отопительного сезона ситуация на местах недопустима: цена газа достигает 18-20 тыс. грн за тысячу кубометров и продолжает расти. И это создает критическую напряженность местных бюджетов, в связи с чем отопительный сезон "может быть сорван".

"Напомню, что главная идея реформы децентрализации - это передача полномочий и финансов от государственной власти органам местного самоуправления. И, действительно, на первом этапе реформы, благодаря внедренной финансовой децентрализации местные бюджеты выросли более чем в 4 раза! С 68,6 млрд грн в 2014 году до 275 млрд грн в 2019 году. Вместе с тем, за последние два года ситуация в корне изменилась - государство активно передает полномочия местному самоуправлению, однако ни разу за это время не пересматривая структуру базы доходов бюджетов местного самоуправления".

Именно поэтому, отметил Гройсман, дальнейшим системным шагом, который позволит исправить ситуацию, является безотлагательное внесение изменений в Бюджетный кодекс Украины с целью увеличения (до 75%) доли налога на доходы физлиц, которая зачисляется в местные бюджеты.

"60% НДФЛ, которые сейчас входят в таких бюджетов, уже являются недостаточным источником осуществления тех расходов, которые определяются функциями государства и переданы местному самоуправлению к исполнению", - резюмировал Гройсман.

Теги: #гройсман #письмо #отопительный_сезон
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