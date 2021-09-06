В Беларуси заявили о готовности "дорожной карты" по созданию единого рынка газа Союзного государства

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что "дорожная карта" по созданию единого рынка газа Союзного государства готова.

"Карта (по газу - ИФ) готова, в основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - заявил Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, сегодня у Беларуси цена на газ "лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и по сравнению Европейским союзом".

"Для нас сегодня комфортно. Что в дальнейшем будет - вот эти принципы должны определить. Потому что рынок волатилен. (...) Поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства", - подчеркнул Снопков.

Он отметил, что может быть определена некая формула, по которой будет рассчитываться цена на газ.

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