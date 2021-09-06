Экономика

10:42 06.09.2021

В Беларуси заявили о готовности "дорожной карты" по созданию единого рынка газа Союзного государства

1 мин читать
В Беларуси заявили о готовности "дорожной карты" по созданию единого рынка газа Союзного государства

Первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков заявил, что "дорожная карта" по созданию единого рынка газа Союзного государства готова.

"Карта (по газу - ИФ) готова, в основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - заявил Снопков в эфире телеканала "Беларусь 1".

По его словам, сегодня у Беларуси цена на газ "лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и по сравнению Европейским союзом".

"Для нас сегодня комфортно. Что в дальнейшем будет - вот эти принципы должны определить. Потому что рынок волатилен. (...) Поэтому эти принципы должны сформировать правильное реагирование цены в условиях Союзного государства", - подчеркнул Снопков.

Он отметил, что может быть определена некая формула, по которой будет рассчитываться цена на газ.

Полный текст материала доступен в ленте новостей по подписке

Теги: #газ #дорожная_карта #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:41 06.09.2021
Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021"

Военные из Казахстана прибыли в Беларусь на учения "Запад-2021"

18:25 03.09.2021
Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

13:23 03.09.2021
Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

Украина в США презентовала проект строительства LNG-терминала – депутат

11:23 03.09.2021
Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

Зеленский пожелал Беларуси стать свободной и демократической, как Украина

01:00 01.09.2021
В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

В ЕК грозят визовыми санкциями Минску

19:12 31.08.2021
Германия хотела бы продления договора о транзите газа РФ через Украину на 5-10 лет - посол

Германия хотела бы продления договора о транзите газа РФ через Украину на 5-10 лет - посол

11:47 31.08.2021
Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

Президенты Беларуси и РФ намерены одобрить "дорожные карты" по интеграции 9 сентября в Москве - посол Беларуси в РФ

18:10 30.08.2021
Цена газа в Европе превысила $600/тыс. куб. м

Цена газа в Европе превысила $600/тыс. куб. м

14:22 30.08.2021
СНБО поручил перезаключить договора эксплуатации и аренды государственных газораспределительных сетей

СНБО поручил перезаключить договора эксплуатации и аренды государственных газораспределительных сетей

09:35 28.08.2021
Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

Кабмин приступил к формированию дорожной карты для выполнения климатических обязательств

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Запасы газа в ПХГ Украины на 1 сентября превысили 18 млрд куб. м, хранилища заполнены почти на 60% – "Нафтогаз"

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

ПОСЛЕДНЕЕ

Бизнес готов выделить уже около 25 млн грн на восстановление столичного костела Св. Николая

Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украина презентовала в США 30 наиболее актуальных проектов в электроэнергетике стоимостью $16,85 млрд

Операции почти на $3,5 млрд со 152 американскими контрагентами подпадают под нормы ТЦО - первый вице-премьер

Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых за всю свою историю – 44,8 млн тонн - Минагрополитики

Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "ВостГОКа" – депутат

Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

Обращение криптовалют в Украине составляет 1 млрд грн в сутки – Минцифры

Глава Минфина рассчитывает удержать инфляцию в границах 10%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА