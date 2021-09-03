Украину ожидает минимум один локдаун - президент Internet Invest Group

Украину ожидает как минимум один локдаун, связанный с пандемией Covid-19, полагает замглавы исполнительного комитета реформ, президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский.

"У нас впереди минимум один серьезный локдаун", – сказал он в пятницу в ходе 7-го Украинского финансового форума, организованного ICU.

Однако даже при таком прогнозе ожидания роста на 4% ВВП в 2021 году - "это очень пессимистический прогноз", отметил Ольшанский. Учитывая рост объема капитальных инвестиций, он ожидает роста 5-6% ВВП по итогам текущего года.