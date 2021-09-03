Минфин предлагает заложить в сводном бюджете-2022 расходы на здравоохранение на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%

Министерство финансов предлагает заложить расходы на здравоохранение в сводном бюджете на уровне 4,5% ВВП, на образование - 7,2%, сообщило министерство на сайте в пятницу.

"Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение", – цитирует пресс-служба замминистра финансов Романа Ермолычева по итогам встречи с представителями профсоюзов и работодателей относительно формировании проекта госбюджета на 2022 год.

При этом Ермолычев подчеркнул необходимость повышения эффективности использования средств не только в медицине, но и в образовании.

"В сфере образования средства должны работать на образование. В следующем году планируется около 7,2% ВВП по сводному бюджету. Мы предполагаем возможность обновления материально-технической базы школ и поддержку организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования", – сообщил замминистра финансов.

Как сообщалось, при подготовке госбюджета-2021 экс-министр здравоохранения Максим Степанов настаивал на необходимости заложить 5% ВВП на здравоохранение. В свою очередь, министр финансов Сергей Марченко отмечал, что увеличение финансирования Минздрава до 5% может произойти в 2023 году вследствие постепенного повышения этой динамики с заложенных в 2021 году 4,2% ВВП.