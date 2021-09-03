Экономика

15:28 03.09.2021

Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "СевГОКа" – депутат

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Украина при поддержке США намерена строить атомные станции и завод по производству ядерного топлива на базе "СевГОКа" – депутат

Презентованный в США проект развития атомной энергетики на $9,6 млрд включает строительство двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС) и малых модульных реакторов, а также проект строительства завода по производству ядерного топлива на базе ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат".

Об этом сообщается в Телеграмм-канале народного депутата Алексея Гончаренко (фракция "Евросолидарность") в пятницу.

Согласно сообщению, эти проекты входят в представленный в США в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского план трансформации Украины объемом $277 млрд.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что список проектов был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения"

Согласно перечню проектов, непосредственно проект развития атомной энергетики, рассчитанный до 2035 года, оценивается в $9,6 млрд.

Проект также предусматривает поставки оборудования и технологий и ядерного топлива на украинские АЭС, что, наряду с прибылью от инвестиций, должно быть интересно американской стороне.

Наряду с этим также представлен проект добычи урановых руд и производства ядерного топлива в Украине объемом $1,2 млрд. Он предусматривает строительство шахты по добыче урановых руд и завода по производству ядерного топлива (топливных элементов) на базе "СевГОКа". Реализация проекта предусматривается в период с 2022 по 2026 годы.

Доля участия Украины в обоих проектах не указана, вместе с тем отмечается, что они рассчитаны на привлечение инвестиций.

Как сообщалось, в ходе визита президента Украины в США НАЭК "Энергоатом" и американская компания NuScale Power подписали меморандум о взаимопонимании с целью изучения возможности строительства в Украине малых модульных реакторов

Кроме того, "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric в США подписали меморандум о строительстве в общей сложности пяти энергоблоков АЭС в Украине, стоимость проекта составит около $25 млрд.

Меморандум предусматривает участие компании Westinghouse в завершении строительства энергоблока ХАЭС-4 и еще четырех энергоблоков на других станциях по технологии AP1000 от Westinghouse.

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы "Метинвест", в 2020 году увеличила свою долю в ЧАО "Северный горно-обогатительный комбинат" (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.) до 100% с 96,8%.

Теги: #сша #зеленский #атомная_энергетика #проект
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