Экономика

15:01 03.09.2021

Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

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Проекты по модернизации жилфонда Украины предполагают привлечение у США $26 млрд кредита – депутат

Проект модернизации устаревшего жилищного фонда в Украине предполагает привлечение у США кредита в $5 млрд грн, проект повышения энергоэффективности жилья – $21 млрд, сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

Такие данные содержатся в списке проектов, которые президент Украины Владимир Зеленский презентовал в ходе рабочей поездки в США.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения".

Как указывается в описании проекта, в устаревшем жилье проживает более 8 млн украинцев. Сроки реализации проекта по модернизации ветхого жилья – 2022-2031 годы. В случае реализации проекта без поддержки США его воплощение займет 30 лет.

Сроки реализации проекта по реконструкции и термомодернизации жилья, а также уменьшению его энергозависимости – 15 лет (2022-2036 годы). Без участия США этот срок предположительно увеличивается до 25 лет.

Оба проекта предусматривают как финансовое (предоставление кредита), так и экспертное участие США. Доля Украины в финансировании проекта не указана.

Теги: #недвижимость #сша #зеленский #кредит
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