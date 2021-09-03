Экономика

13:56 03.09.2021

Глава Минфина рассчитывает удержать инфляцию в границах 10%

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Глава Минфина рассчитывает удержать инфляцию в границах 10%

Министр финансов Сергей Марченко видит потенциал для удержания инфляции в рамках 10%.

"Есть надежды, что удастся удержать инфляцию в рамках 10%, не превышая 10%", - сказал он в ходе Украинского финансового форума, организованного ICU.

Согласно данным Госстата, инфляция по итогам июля 2021 года в Украине выросла до 10,2% в годовом измерении, тогда как в июне этот показатель был на уровне 9.5%. При этом НБУ ожидает, что по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%.

Комментируя ухудшение ожиданий ряда инвестиционных банков в отношении роста экономики Украины, министр отметил, что эти прогнозы базируются на показателях роста ВВП во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Пока сложно оценивать конец года, потому что основные капитальные инвестиции и расходы планируются на третий-четвертый квартал", - сказал Марченко.

По его словам, ситуация будет улучшаться, о чем свидетельствует постоянный рост розничного товарооборота, а также потенциал роста строительной отрасли.

"Мы до конца года ожидаем стабильную ситуацию как по госфинансам, так и в экономике, без резких шоков. Я думаю, что 4% ВВП роста в этом году у нас будет", - подытожил Марченко.

Теги: #информация #марченко #форум #icu #минфин
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