Экономика

13:47 03.09.2021

Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

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Украина планирует разработать стратегию новой жилищной политики при поддержке США – депутат

Проект разработки стратегии новой жилищной политики Украины предполагает привлечение у США кредита в $10 млн, а также экспертную поддержку.

Такая инициатива вошла в перечень проектов, презентованных Украиной в США в ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале в пятницу.

Источник в правительстве подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что этот список был подготовлен накануне визита. Однако, по его словам, "уже непосредственно в США в него могли быть внесены некоторые изменения".

Запланированный срок реализации проекта – 1 год, его завершение при поддержке США– в 2022 году. Без участия США ориентировочный срок реализации проекта – 3 года. Доля Украины в финансировании проекта не указана.

Теги: #недвижимость #сша #зеленский
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