Экономика

10:55 03.09.2021

Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

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Международные резервы Украины превышают $30 млрд и адекватны по критерию МВФ - замглавы НБУ

Международные резервы Украины после выплаты более $1,3 млрд по еврооблигациям 1 сентября продолжают превышать $30 млрд, сообщил заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук.

"Резервы можно считать адекватными по критерию МВФ", - сказал он на организованном инвестгруппой ICU 7-м Украинском финансовом форуме в Киеве в пятницу.

Замглавы Нацбанка отметил, что банковская система Украины готова к кредитованию, а ни коопоративный сектор, ни население не являются закредитованными, в отличие от многих других стран.

Как считает Николайчук, это может быть хорошим импульсом для роста в случае реализации этого фактора.

Теги: #icu #форум #николайчук_нбу #резервы
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