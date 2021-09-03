Экономика

10:22 03.09.2021

"Укравтодор" открыл движение от отремонтированному участку трассы Немиров-Ямполь в Винницкой области

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Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") открыло движение по трассе Р-08 Немиров - Ямполь, которая является частью маршрута между столицами Украины и Молдовы, сообщает Винницкая ОГА.

В сообщении "Укравтодора" отмечается, что работы по восстановлению 116 км трассы продолжались ровно три месяца, трассу отремонтировали по программе президента Владимира Зеленского "Большое строительство".

"Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев - Кишинев", - отметил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, слова которого приводятся в релизе.

В планах также сооружение моста Ямполь - Косэуць на границе Украины и Молдовы. Сейчас проходят подготовительные работы и обустройство подъездов к мосту, уточнил Ивко.

Кроме этого продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения, пограничных пунктов.

По словам главы Винницой областной госадминистрации Сергей Борзова, которого цитирует пресс-служба "Автодора", для области это самый амбициозный проект в рамках президентской программы по обновлению сети автодорог.

Как сообщалось, в январе 2021 года президент Украины Владимир Зеленский и президент Республики Молдова Майя Санду подписали Меморандум по развитию транспортно-транзитного потенциала Украины и Республики Молдова.

Для этого предусмотрено создание автомобильного транспортного коридора, который соединит Киев и Кишинев. В перспективе этот коридор уменьшит путь между двумя городами до пяти-шести часов, став самым коротким путем из Центрального региона Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы.

Ранее президент Владимир Зеленский анонсировал планы в 2021 году в рамках программы "Большое строительство" обновить и построить 4500 км дорог государственного значения, 2000 км — местного и 245 мостов.

 

 

 

 


 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #винницкая_область
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