Экономика

10:00 03.09.2021

Нефть Brent подешевела до $73

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Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу слабо снижаются.

Ноябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 6:59 по киевскому времени подешевели на $0,03 (на 0,04%) - до $73 за баррель. В четверг их цена выросла на $1,44 (на 2%) и составила на закрытие $73,03 за баррель. Таким образом, подъем был зафиксирован впервые за три сессии.

Котировки фьючерсов на WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром снизились на $0,17 (на 0,24%) - до $69,82 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на $1,44 (на 2%), завершив день на отметке $69,99 за баррель, что является самым высоким уровнем с 3 августа, по данным Dow Jones Market Data

Сдерживающее влияние на рынок оказывает постепенное возобновление деятельности нефтепроизводителей в Мексиканском заливе после прохождения урагана "Ида", отмечают аналитики Rystad Energy.

Поддержку котировкам оказывает значительное сокращение запасов нефти в США за последнюю неделю - на 7,2 млн баррелей, сообщает MarketWatch. При этом снижение было отмечено по итогам третьей недели подряд.

Президент США Джо Байден в четверг сообщил, что проинструктировал министра энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать стратегический запас нефти для борьбы с вызванным ураганом "Ида" повышением цен на топливо в стране.

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