Хозсуд Киева обязал "Укргазвыдобування" проинформировать о себестоимости газа по иску "Киевтеплоэнерго"

Киев. 2 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Хозяйственный суд Киева в четверг удовлетворил исковое заявление коммунального предприятия (КП) "Киевтеплоэнерго" к АО "Укргазвыдобування" относительно предоставления информации о себестоимости и ценах продажи газа украинской добычи, сообщается в пресс-релизе "Киевтеплоэнерго".

По данным компании, следующее судебное заседание состоится 16 сентября 2021 года.

"В условиях подорожания газа для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) тарифы на тепло в Киеве уже этой осенью могут вырасти почти на 40%. Единственный выход сдерживания роста тарифов - газ украинской добычи по справедливой цене. Для этого нужно обеспечить возможность теплопоставщикам заключать прямые сделки купли-продажи газа с "Укргазвыдобування", то есть без коммерческих посредников", – отмечают в "Киевтеплоэнерго".

Как сообщалось, КП "Киевтеплоэнерго" 26 июля подало судебный иск на "Укргазвыдобування" с требованием заключить прямой договор купли-продажи газа отечественной добычи.

До этого, 13 мая 2021 года, "Киевтеплоэнерго" официально предложило "Укргазвыдобування" заключить прямые договора купли-продажи газа украинской добычи для производства тепла, чтобы избежать повышения тарифов в отопительном сезоне 2021/2022 гг. Однако 24 мая газодобывающая компания прислала отказ, при этом переадресовав "Киевтеплоэнерго" к ГК "Нафтогаз Трейдинг" как посреднику по купле-продаже газа.

ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" предлагает производителям тепла заключить трехлетние соглашения на поставку газа по рыночной цене с ее индексацией один раз в год (с учетом изменений котировок на европейском хабе NCG и курса валют). Цена на первый год составляет 7,42 грн/куб. м (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).

В рамках контракта долгосрочная рыночная цена распространяется только на объем природного газа для производства тепла и горячей воды для нужд населения, который соответствует историческому объему потребления ТКЭ за аналогичный период.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины не стал продлевать после 20 мая 2021 года специальные обязательства (ПСО) по продаже природного газа производителям тепловой энергии, возложенные на НАК "Нафтогаз Украины".

В день рассмотрения дела судебного заседания работники "Киевтеплоэнерго" пришли в Хозяйственный суд Киева поддержать требования компании. Они выразили обеспокоенность девятитысячного трудового коллектива из-за возможного роста тарифов, что может углубить долговой кризис и привести к полному отсутствию оборотных средств у предприятия. Это также может привести к дефициту финансовых ресурсов на обслуживание объектов тепловой инфраструктуры Киева.

Профсоюз компании "Киевтеплоэнерго" считает, что сегодня спасти ситуацию поможет использование на нужды производства тепловой энергии газа украинской добычи. Это позволит обеспечить закупку необходимых объемов газа для старта отопительного сезона и оплату за него.

Как сообщалось, после отмены в мае текущего года действия ПСО (возложение специальных обязанностей) закупки газа для теплоснабжающих компаний, которые полагались на НАК "Нафтогаз Украины", произошел стремительный рост стоимости газа. ТКЭ вынуждены покупать газ по более высоким ценам, чем те, которые заложены в тарифах. При этом положение теплоснабжающих предприятий усложняют нерыночные условия закупки газа по сделкам от "Нафтогаз Трейдинг". Среди них - ежемесячные авансовые платежи за газ, квотирование объемов газа, автоматическое списание средств со счетов ТКЭ.