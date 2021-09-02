Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения - Минфин

Украина и Катар подписали протокол об изменениях в соглашении об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы, сообщило Министерство финансов в четверг.

Как указал Минфин на сайте, изменения предполагают, что любая договоренность, достигнутая компетентными органами Украины и Катара в рамках процедуры взаимного согласования, должна выполняться независимо от каких-либо ограничений во времени, предусмотренных национальным законодательством этих государств.

Помимо этого, протокол предусматривает расширение возможностей компетентных органов Украины и Катара об использования полученной информации при условии получения разрешения от компетентного органа, который информацию предоставил.

Также протокол содержит новую редакцию ст.28 Соглашения "Право на получения выгоды", которая ограничивает применение льготных условий положений соглашения, если они являются основной целью.

Субъектами выполнения протокола является Минфин и Госналоговая, говорится в сообщении.