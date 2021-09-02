Экономика

18:14 02.09.2021

Кучма: мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, но ее можно было ввести на год раньше

2 мин читать
Кучма: мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, но ее можно было ввести на год раньше

Денежная реформа стала одним из ключевых событий не только в реформировании национальной экономики, но и в утверждении украинской государственности, однако гривню можно было ввести на год раньше, отмечает второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма.

"Мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, что она устоит. Но сейчас скажу о том, что мало кому известно: гривню можно было ввести на год раньше. Сразу после моего избрания президентом я создал комиссию по денежной реформе. И уже в сентябре 1995-го Анатолий Степанович Гальчинский, руководитель рабочей группы, докладывал мне, что все готово. Но руководители Кабмина и Нацбанка настояли на том, чтобы введение гривни отложить на год - просто, если скромно говорить, перестраховались. Так и получилось, что мы ввели собственную валюту последними среди бывших советских республик. Но это была настоящая валюта: курс гривни к доллару два с половиной года был почти неизменным - два к одному", - приводит слова Кучмы в комментарии для "Факты ICTV" его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Второй президент при этом подчеркнул, что даже когда в 1998-м произошла мировой экономический кризис, Украина устояла, тогда как Россия тогда объявила дефолт.

"Я уже говорил, что наиболее выдающимися украинцами считаю, в том числе, и тех, кто изображен на наших деньгах - Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепу, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Григория Сковороду. И с экономической точки зрения новые номиналы банкнот отражают растущую инфляцию. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно дольше ряд "героев на деньгах" заканчивался бы Владимиром Вернадским", - отметил Кучма.

Теги: #гривня #кучма
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:59 02.09.2021
Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

Банкиры ожидают сезонного ослабления курса гривни осенью до 28 грн/$1

14:24 02.09.2021
Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

Объем гривни в наличном обороте вырос до 594 млрд грн – глава НБУ

08:42 25.08.2021
Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

Кучма о своем президентстве: Были две важные вещи, которые я недооценил

19:45 29.07.2021
Валютный межбанк в четверг сбалансировался без НБУ

Валютный межбанк в четверг сбалансировался без НБУ

10:57 30.06.2021
НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

НБУ разрешил уполномоченным учреждениям продавать наличную инвалюту физлицам за безналичную гривню

14:30 28.06.2021
Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

Конституцию Украины можно и нужно менять, но исключительно в интересах украинского народа - Кучма

15:03 26.06.2021
Кучма: Конституцию нужно менять по требованиям времени, но только в интересах украинского народа, а не в результате злоупотреблений кого-то "наверху"

Кучма: Конституцию нужно менять по требованиям времени, но только в интересах украинского народа, а не в результате злоупотреблений кого-то "наверху"

10:28 23.06.2021
Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

17:14 12.05.2021
Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2020 г. незначительно вырос до соотношения 5,5 подделок на 1 млн банкнот – НБУ

Уровень подделки банкнот гривни по результатам 2020 г. незначительно вырос до соотношения 5,5 подделок на 1 млн банкнот – НБУ

17:39 05.05.2021
Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,73 грн/$1

Курс гривни на межбанке в среду укрепился до 27,73 грн/$1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

ПОСЛЕДНЕЕ

Госинспекция архитектуры набрала необходимый для запуска минимум сотрудников

НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

ЕБРР предоставит "Киевтеплоэнерго" EUR140 млн кредита на реконструкцию ТЭЦ и котельных

МХП продал 20 цифровых копий логотипа ТМ "Наша Ряба" за 160 тыс. грн

Глава "Газпрома" подтвердил: поставки по "Северному потоку 2" могут начаться в отопительном сезоне 2021 г.

Украина и США усиливают двухстороннее сотрудничество в сферах энергетики и климата – совместное заявление министерств

Украина рассматривает малые модульные реакторы как замену ТЭС и инструмент повышения маневренности ОЭС – глава "Энергоатома"

"Укрзализныця" провалила ремонт ж/д инфраструктуры и содержание колеи - менеджер

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА