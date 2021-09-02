Кучма: мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, но ее можно было ввести на год раньше

Денежная реформа стала одним из ключевых событий не только в реформировании национальной экономики, но и в утверждении украинской государственности, однако гривню можно было ввести на год раньше, отмечает второй президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма.

"Мы ввели гривню, когда были уверены, что она будет стабильной и прочной, что она устоит. Но сейчас скажу о том, что мало кому известно: гривню можно было ввести на год раньше. Сразу после моего избрания президентом я создал комиссию по денежной реформе. И уже в сентябре 1995-го Анатолий Степанович Гальчинский, руководитель рабочей группы, докладывал мне, что все готово. Но руководители Кабмина и Нацбанка настояли на том, чтобы введение гривни отложить на год - просто, если скромно говорить, перестраховались. Так и получилось, что мы ввели собственную валюту последними среди бывших советских республик. Но это была настоящая валюта: курс гривни к доллару два с половиной года был почти неизменным - два к одному", - приводит слова Кучмы в комментарии для "Факты ICTV" его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей странице в Facebook.

Второй президент при этом подчеркнул, что даже когда в 1998-м произошла мировой экономический кризис, Украина устояла, тогда как Россия тогда объявила дефолт.

"Я уже говорил, что наиболее выдающимися украинцами считаю, в том числе, и тех, кто изображен на наших деньгах - Владимира Великого, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепу, Ивана Франко, Михаила Грушевского, Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Григория Сковороду. И с экономической точки зрения новые номиналы банкнот отражают растущую инфляцию. Поэтому хотелось бы, чтобы как можно дольше ряд "героев на деньгах" заканчивался бы Владимиром Вернадским", - отметил Кучма.