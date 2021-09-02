НБУ планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до конца года выпустить памятные банкноты всех номиналов к 30-летию Независимости Украины, сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

"Сегодня в обращении уже есть две купюры - 500 и 100 грн. И к концу года (сувенирные банкноты – ИФ) все номиналы гривень выйдут с символом к тридцатилетию Независимости", – сообщил он агентству "Интерфакс-Украина" в ходе церемонии открытия "Музея гривни под открытым небом" в четверг.

Глава Нацбанка добавил, что регулятор не планирует сейчас обновлять художественный ряд остальных банкнот.

В то же время, по его словам, НБУ продолжает выпускать новые банкноты для замены выведенных из обращения из-за повреждений купюр согласно плану обновления.

Как сообщалось, Нацбанк 20 августа ввел в обращение две памятные банкноты номиналами 100 и 500 гривень "К 30-летию Независимости Украины".

Ранее, НБУ выпустил памятные монеты "К 30-летию Независимости Украины" номиналом 5 грн из нейзильбера (тираж 50 тыс. шт.), 10 грн из серебра (3 тыс. шт.), номиналом 50 грн из серебра (500 шт.) и 250 грн из золота (до 400 шт.).

Выставка "Музей гривни под открытым небом", посвященная 30-летию независимости Украины и 25-летию гривни, открылась сегодня на Контрактовой площади в Киеве, продлится до 30 сентября.