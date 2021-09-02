Экономика

14:07 02.09.2021

Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

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Киев подписал кредитное соглашение с ЕБРР на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры

Киевская горгосадминистрация, КП "Киевтеплоэнерго" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подписали кредитное соглашение на EUR140 млн для развития тепловой инфраструктуры в столице.

"Реализация программы поможет повысить энергоэффективность и снизить потребление энергоресурсов – природного газа, электроэнергии и воды. Но главное – внедрение масштабных проектов модернизации позволит улучшить качество и надежность услуг для киевлян", – приводит комментарий мэра Киева Виталия Кличко пресс-служба КГГА.

Помимо кредитного финансирования город направит на реализацию проекта EUR26 млн собственных средств.

ЕБРР выразил готовность продолжать сотрудничество с Киевом в воплощении других инфраструктурных проектов.

"Мы также будем продолжать наше дальнейшее сотрудничество в рамках других проектов. Это и "Зеленый город", благодаря которому город закупает новый общественный транспорт, и готовы помогать в строительстве метро на Троещину", – цитируется в пресс-релизе банка директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Как сообщалось, Киевсовет одобрил привлечение этого кредита на срок до 13 лет в апреле этого года, уполномочив мэра города подписать договор гарантии с ЕБРР. В июле банк одобрил предоставление кредита.

Самый масштабный проект в рамках кредитной программы – установка на ТЭЦ-6 современного когенерационного оборудования. В рамках энергоэффективных мероприятий на ТЭЦ-5 планируется строительство конденсационного экономайзера, позволяющего использовать остаточную энергию дымовых газов для производства тепла. Аналогичное оборудование уже три года работает на ТЭЦ-6.

Кроме того, предусматривается финансирование комплекса решений, направленных на внедрение системы мониторинга и управления SCADA, позволяющей в режиме реального времени следить за техническими параметрами работы оборудования на всех производственных объектах.

КП "Киевтеплоэнерго" полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода "Энергия".

Теги: #кличко #ебрр #кредит
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