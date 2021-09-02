МХП продал 20 цифровых копий логотипа ТМ "Наша Ряба" за 160 тыс. грн

Агрохолдинг МХП продал 20 цифровых копий (NFT) логотипа "Нашей Рябы" - одной из наиболее известных своих торговых марок - за 160 тыс. грн, сообщила компания в пресс-релизе в четверг.

По ее данным, сделка состоялась на крупнейшей в мире криптовалютний бирже Binance, где компания выставила 20 логотипов данной ТМ, каждый из которых представляет соответствующий год существования бренда, продлившегося с 2002 года по 2021 год.

"Самым дорогим оказался логотип 2005 года. Его приобрел пользователь, пожелавший остаться неизвестным, с ником Olympus за 23,98 тыс. грн. Также среди покупателей певица MamaRika, известный украинский кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко, шоумен Никита Добрынин, диетолог Светлана Фус, ведущая утреннего шоу "Завтрак с 1+1" Людмила Барбир, Тимур Мирошниченко и телеведущая Ирина Ванникова. Другие покупатели пожелали остаться анонимными", - указано в сообщении компании.

Агрохолдинг уточнил, что к вырученным в ходе аукциона средствам компания добавит еще 240 тыс. грн для передачи общей суммы в 400 тыс. грн общественной организации "Украинский семейный фонд" для организации фестиваля My Family Festival в Черкассах 2-3 октября.

Как сообщалось, глава правления агрохолдинга МХП Юрий Косюк на минувшей неделе решил отказаться от использования логотипа "Наша Ряба" на производимой группой компаний продукции, вместо этого будет использоваться логотип "Та сама курочка".

Инвестиционная компания In Venture в августе 2021 года проанализировала динамику изменения стоимости украинских брендов. По ее данным, стоимость бренда "Наша Ряба" агрохолдинга МХП в 2020 году снизилась на 15,3% по сравнению с 2019 годом – до $160 млн. Бренд занял 10-е место в рейтинге самых дорогих торговых марок Украины.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj. Земельный банк компании в Украине составляет около 370 тыс. га.