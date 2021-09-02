Глава "Газпрома" подтвердил: поставки по "Северному потоку 2" могут начаться в отопительном сезоне 2021 г.

Первые поставки по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года, заявил на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток 2" на европейский рынок", - сказал он. "С российской стороны созданы все необходимые мощности: добычные мощности на Ямале и газотранспортные мощности в северном газотранспортном коридоре", - добавил Миллер.

Глава "Газпрома" напомнил: "Всем хорошо известно, что маршрут от Ямала через Балтику до Европы является самым коротким и самыми экономически эффективным для потребителей. И что очень-очень важно, самым экологически чистым. Низкий углеродный след - в 5,6 раза ниже, чем по сравнению с коридором, который идет через территорию Украины".

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Общая протяжённость магистрали по двум ниткам - 2460 км. Укладка первой из них завершилась в начале июня.