Рада предлагает существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере

Зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности" (№5877) предлагается существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере вплоть до лишения свободы до пяти лет и ареста объектов.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" соавтор документа, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

"Этот законопроект станет заключительным в реализации реформы градостроительства", - сказала она.

По словам депутата, документ разрабатывался "на базе комитета по правоохранительной деятельности".

Как следует из текста законопроекта, которым располагает агентство, предусматривается существенное усиление и персонификация ответственности субъектов градостроительства за нарушение требований законодательства. В частности, предлагается внести изменения в ст. 205-1, 358, 364, 365-2, 366, 368-4 Уголовного кодекса (УК) Украины, которыми обеспечить возможность привлечения к уголовной ответственности соответствующих субъектов градостроительной деятельности за нарушения, предусмотренные этими статьями.

Предлагается также дополнить УК Украины новой статьей 197-2, которой предусматривается усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе за самовольное строительство на особо ценных землях, в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель в пределах территории памятника культурного наследия, историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории, зоны охраны, буферной зоны, исторического ареала населенного места, территории объекта культурного всемирного наследия или на земельном участке (землях) с нарушением назначения земельного участка ( земель) или ограничения в использовании земель. Максимальная мера наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.

Наиболее существенная новелла законопроекта №5877, которую предлагают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, – временный арест объектов незаконного строительства (ст. 266-1). Речь идет о временном лишении возможности их отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами. Такая мера будет действовать до выполнения постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности. Важно, что задачей такого временного ареста объектов является невозможность их дальнейшего использования, эксплуатации, строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта, демонтажа (сноса) и т.д.) и др.

Временный арест объектов незаконного (самовольного) строительства налагается на срок рассмотрения дела во исполнение постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности.

Арест осуществляют должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами (или исполнительными органами, исполняющими их полномочия) органов местного самоуправления.

Законодатели также усовершенствовали нормы об ответственности за подделку документов, печатей, штампов, бланков или их сбыт (ст. 358 УК) для более эффективной борьбы с преступностью в градостроительной сфере.

Так, внесение таких документов в электронные информационные системы (речь идет о электронной системе в сфере строительства, которая, согласно реформе градостроительства, станет основной платформой для получения документов на строительство и эксплуатацию) или заведомо ложных или сфальсифицированных сведений будет караться ограничением свободы на срок до трех лет или штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов гражд

"Мы разработали максимально жесткий законопроект для нынешних строительных реалий, ведь с внедрением цифровизации, грамотного контроля и надзора должна быть и высокая ответственность. Вместе с коллегами мы внесли изменения во много статей действующего законодательства и добавили в УК новую, 197-2 статью. Она предусматривает уголовную ответственность за незаконное строительство, если такие действия привели или могли привести к особенно тяжким последствиям. Очень важно, что будет также усилена ответственность за самовольный захват земельных участков в охранных зонах, на территориях памятников культурного наследия, историко-культурного заповедников и т.д. Это особенно актуально для современной Украины ", - прокомментировала документ Шуляк.

При этом она депутат выразила надежду, что коллеги-депутаты поддержат законопроект как можно скрее, чтобы в стране, наконец, полноценно запустилась реформа градостроительства.

Как сообщалось, в основе реформы градостроительства лежит законопроект №5655 о механизмах изменения работы на строительном рынке. В частности, государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему. В ней любой заказчик сможет подать на регистрацию такое право лишь при условии, что необходимые для регистрации документы уже занесены в е-систему или соответствующие реестры (речь о информации о праве на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.д.).

Этот законопроект парламент планирует рассматривать во втором чтении уже в сентябре-октябре 2021-го