Экономика

18:26 01.09.2021

Рада предлагает существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере

4 мин читать
Рада предлагает существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере

Зарегистрированным в Верховной Раде законопроектом "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности в сфере градостроительной деятельности" (№5877) предлагается существенно повысить ответственность за нарушения в строительной сфере вплоть до лишения свободы до пяти лет и ареста объектов.

Об этом сообщила агентству "Интерфакс-Украина" соавтор документа, народный депутат и председатель Координационного совета по решению проблемных вопросов в градостроительстве Елена Шуляк.

"Этот законопроект станет заключительным в реализации реформы градостроительства", - сказала она.

По словам депутата, документ разрабатывался "на базе комитета по правоохранительной деятельности".

Как следует из текста законопроекта, которым располагает агентство, предусматривается существенное усиление и персонификация ответственности субъектов градостроительства за нарушение требований законодательства. В частности, предлагается внести изменения в ст. 205-1, 358, 364, 365-2, 366, 368-4 Уголовного кодекса (УК) Украины, которыми обеспечить возможность привлечения к уголовной ответственности соответствующих субъектов градостроительной деятельности за нарушения, предусмотренные этими статьями.

Предлагается также дополнить УК Украины новой статьей 197-2, которой предусматривается усиление уголовной ответственности за самовольное строительство, в том числе за самовольное строительство на особо ценных землях, в охранных зонах, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах или зонах особого режима использования земель в пределах территории памятника культурного наследия, историко-культурного заповедника, историко-культурной заповедной территории, зоны охраны, буферной зоны, исторического ареала населенного места, территории объекта культурного всемирного наследия или на земельном участке (землях) с нарушением назначения земельного участка ( земель) или ограничения в использовании земель. Максимальная мера наказания по этой статье – пять лет лишения свободы.

 

Наиболее существенная новелла законопроекта №5877, которую предлагают внести в Кодекс Украины об административных правонарушениях, – временный арест объектов незаконного строительства (ст. 266-1). Речь идет о временном лишении возможности их отчуждения, пользования и распоряжения такими объектами. Такая мера будет действовать до выполнения постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности. Важно, что задачей такого временного ареста объектов является невозможность их дальнейшего использования, эксплуатации, строительства (реконструкции, реставрации, капитального ремонта, демонтажа (сноса) и т.д.) и др.

 

Временный арест объектов незаконного (самовольного) строительства налагается на срок рассмотрения дела во исполнение постановления об административном правонарушении в сфере градостроительной деятельности.

 

Арест осуществляют должностные лица, уполномоченные на то исполнительными комитетами (или исполнительными органами, исполняющими их полномочия) органов местного самоуправления.

Законодатели также усовершенствовали нормы об ответственности за подделку документов, печатей, штампов, бланков или их сбыт (ст. 358 УК) для более эффективной борьбы с преступностью в градостроительной сфере.

Так, внесение таких документов в электронные информационные системы (речь идет о электронной системе в сфере строительства, которая, согласно реформе градостроительства, станет основной платформой для получения документов на строительство и эксплуатацию) или заведомо ложных или сфальсифицированных сведений будет караться ограничением свободы на срок до трех лет или штрафом до 200 необлагаемых минимумов доходов гражд

"Мы разработали максимально жесткий законопроект для нынешних строительных реалий, ведь с внедрением цифровизации, грамотного контроля и надзора должна быть и высокая ответственность. Вместе с коллегами мы внесли изменения во много статей действующего законодательства и добавили в УК новую, 197-2 статью. Она предусматривает уголовную ответственность за незаконное строительство, если такие действия привели или могли привести к особенно тяжким последствиям. Очень важно, что будет также усилена ответственность за самовольный захват земельных участков в охранных зонах, на территориях памятников культурного наследия, историко-культурного заповедников и т.д. Это особенно актуально для современной Украины ", - прокомментировала документ Шуляк.

При этом она депутат выразила надежду, что коллеги-депутаты поддержат законопроект как можно скрее, чтобы в стране, наконец, полноценно запустилась реформа градостроительства.

Как сообщалось, в основе реформы градостроительства лежит законопроект №5655 о механизмах изменения работы на строительном рынке. В частности, государственная регистрация права на выполнение подготовительных и строительных работ будет происходить исключительно через электронную систему. В ней любой заказчик сможет подать на регистрацию такое право лишь при условии, что необходимые для регистрации документы уже занесены в е-систему или соответствующие реестры (речь о информации о праве на землю, градостроительные условия и ограничения, положительное заключение экспертизы и т.д.).

Этот законопроект парламент планирует рассматривать во втором чтении уже в сентябре-октябре 2021-го

Теги: #шуляк #законопроект #строительство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 01.09.2021
Группа нардепов предлагает освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг

Группа нардепов предлагает освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг

16:31 26.08.2021
Работа над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ и президента выходит на финиш

Работа над законопроектом о разграничении полномочий Минобороны, Генштаба, главнокомандующего ВСУ и президента выходит на финиш

10:34 26.08.2021
Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

Раде предлагают запретить награждать госслужащих - законопроект

11:16 25.08.2021
Минфин в текущем году представит законопроект о косвенных методах определения доходов - Марченко

Минфин в текущем году представит законопроект о косвенных методах определения доходов - Марченко

15:17 24.08.2021
Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

Рада одобрила в первом чтении законопроект о большом Государственном Гербе Украины

14:46 18.08.2021
Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

Инвестиции в сферу строительства в Украине составят до $2 млрд в ближайшие три года - мнение

13:18 18.08.2021
Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

Международные консультанты ILF Consulting Engineers подтвердили инвестпривлекательность строительства дороги Краковец-Броды-Ривне - Мининфраструктуры

16:12 17.08.2021
Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

Национальный союз архитекторов направил открытое письмо главе Рады о доработке законопроекта №5655

11:07 17.08.2021
Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

Выборы на деоккупированных территориях Украины возможны только при обеспечении невмешательства в избирательный процесс - законопроект

13:36 12.08.2021
Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Законопроект об обязательном дублировании на украинский язык фильмов, транслируемых в интернете на заказ, находится на рассмотрении комитетов Рады

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

ПОСЛЕДНЕЕ

Укртрансгаз изучит возможность перевода одного из ПХГ на хранение водорода

Украина выставит на аукцион столичный завод "Большевик" со стартовой ценой 1,39 млрд грн

АМКУ рассмотрит запрос ИК "Витагро" нардепа Лабазюка на покупку "Сток-Центра", в который входит ПСУ в Хмельницком

Доходы госбюджета в августе перевыполнены на 8,7% от плана – Госказначейство

Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

ЧБТР предоставил Кредитвест Банку кредит $5 млн для поддержки малого и среднего бизнеса

Украина вводит спецмаркировку бытовых электроприборов в соответствии с законодательством ЕС

"Укроборонпром" и американские оборонные компании подписали три соглашения о сотрудничестве на $2,5 млрд

"ГарПок" выплатил 1,15 млрд грн очередного транша ВИЭ-генерации

Правительство Украины изменило механизм расчета средней зарплаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА