Украина выплатила по еврооблигациям в среду свыше $1,3 млрд

Министерство финансов Украины в среду погасило третью серию еврооблигаций, выпущенных в ходе реструктуризации в 2015 году, и осуществило купонный платеж по ней и остающимся в обращении бумагам, суммарно перечислив держателям еврооблигаций более $1,3 млрд.

Как говорится в сообщении Минфина на его сайте, в частности, $974,15 млн было направлено в счет погашения еврооблигаций-2021 и $334,64 млн – в качестве процентных платежей по еврооблигациям со сроком погашения в 2021-2027 годах.

Минфин уточнил, что до конца года по государственному долгу необходимо будет еще выплатить в валюте около $3,6 млрд.

Как сообщалось, выпуск еврооблигаций с погашением в 2021 году общей номинальной стоимостью $1 млрд 409,28 млн и номинальной процентной ставкой 7,75% был осуществлен в 2015-16 годах. В июле 2020 года с целью уменьшения пиковой нагрузки на государственный бюджет по погашению госдолга Минфин осуществил активную операцию по его управлению, выкупив еврооблигации-2021 на сумму $435 млн.