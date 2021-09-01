Экономика

16:37 01.09.2021

Правительство Украины изменило механизм расчета средней зарплаты

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Правительство Украины изменило механизм расчета средней зарплаты

Кабинет министров внес изменения в механизм расчета средней зарплаты, который теперь будет учитывать премии и другие стимулирующие выплаты, в том числе за месяц.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно пояснительной записке к принятому постановлению, предусматривается порядок учета премий, в том числе за месяц, и других стимулирующих выплат за определенный период при расчете средней зарплаты.

Как поясняется в сопроводительных документах, предыдущая редакция постановления, утвержденная 9 декабря 2020 года, предусматривала механизм учета премий и других выплат за два месяца или более длительный период. Между тем Минэкономики получило множество обращений от среднего и крупного бизнеса относительно сложности расчета средней зарплаты по такому принципу.

Принятое в среду постановление урегулирует эту ситуацию, говорится в записке.

Кроме того, предлагается обеспечить механизм перерасчета среднего заработка сотрудникам, которым с 12 декабря 2020 года, согласно предыдущей редакции документа, была начислена средняя зарплата без учета премий и выплат.

Теги: #зарплата #механизм
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