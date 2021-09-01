Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Ялтинская европейская стратегия (YES) совместно с Фондом Виктора Пинчука проведут мероприятие обновленного формата, YES Brainstorming, с 9 по 11 сентября в Киеве.

Как сообщает пресс-служба YES, темой мероприятия станет "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Отмечается, что новый формат дискуссии YES Brainstorming предусматривает открытый диалог между участниками форума. При этом главные докладчики и часть аудитории будут присутствовать на мероприятии в Киеве, на территории Мыстецького аресенала, ещё часть участников подключится онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция.

Основные акценты в повестке дня будут сосредоточены на глобальных рисках - климатических изменениях, пандемии и потенциальных последствиях технических сбоев - вызовах для международного порядка, а также на том, как преодолеть угрозы и использовать доступные человечеству возможности. Еще одной основной темой дискуссии станут вызовы и шансы для Украины и их корреляция с глобальными процессами.

В связи с эпидемиологической ситуацией на большинстве панельных дискуссий в зале будут присутствовать только 50-70 участников.

Традиционная Ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

Как сообщалось, 17-я ежегодная встреча YES была назначена на 10-12 сентября 2020 года, однако перенесена на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается и развивается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи перенесены в Киев.