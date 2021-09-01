Экономика

14:29 01.09.2021

Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

2 мин читать
Форум YES пройдет 9-11 сентября в Мыстецьком арсенале, в обновленном формате

Ялтинская европейская стратегия (YES) совместно с Фондом Виктора Пинчука проведут мероприятие обновленного формата, YES Brainstorming, с 9 по 11 сентября в Киеве.

Как сообщает пресс-служба YES, темой мероприятия станет "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию".

Отмечается, что новый формат дискуссии YES Brainstorming предусматривает открытый диалог между участниками форума. При этом главные докладчики и часть аудитории будут присутствовать на мероприятии в Киеве, на территории Мыстецького аресенала, ещё часть участников подключится онлайн. Для широкой аудитории будет доступна прямая трансляция.

Основные акценты в повестке дня будут сосредоточены на глобальных рисках - климатических изменениях, пандемии и потенциальных последствиях технических сбоев - вызовах для международного порядка, а также на том, как преодолеть угрозы и использовать доступные человечеству возможности. Еще одной основной темой дискуссии станут вызовы и шансы для Украины и их корреляция с глобальными процессами.

В связи с эпидемиологической ситуацией на большинстве панельных дискуссий в зале будут присутствовать только 50-70 участников.

Традиционная Ежегодная встреча YES переносится на 2022 год.

Как сообщалось, 17-я ежегодная встреча YES была назначена на 10-12 сентября 2020 года, однако перенесена на 2021 год в связи с пандемией COVID-19.

Ялтинская европейская стратегия (YES) - ведущий форум, где обсуждается и развивается европейское будущее Украины в глобальном контексте.

YES основал в 2004 году бизнесмен Виктор Пинчук.

С 2004 по 2013 годы ежегодные встречи YES проводились в Ливадийском дворце в Ялте. После временной оккупации Крыма Российской Федерацией встречи перенесены в Киев.

Теги: #yes #форум
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:31 30.08.2021
От Microsoft до Rozetka. 3 сентября в Киеве стартует U Tomorrow Summit от UNIT.City

От Microsoft до Rozetka. 3 сентября в Киеве стартует U Tomorrow Summit от UNIT.City

07:03 27.08.2021
Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

Кличко: Инвестиционный форум Киева в этом году будет посвящен смарт-развитию Киевщины и ее креативной трансформации

21:01 12.08.2021
Участники дебютного Международного оборонного инвестиционного форума Украины презентовали около 20 инвестпроектов

Участники дебютного Международного оборонного инвестиционного форума Украины презентовали около 20 инвестпроектов

15:32 01.08.2021
Зеленский представит план мероприятий к 30-му Дню независимости Украины на полях форума "Украина 30"

Зеленский представит план мероприятий к 30-му Дню независимости Украины на полях форума "Украина 30"

15:18 27.07.2021
Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

Зеленский откроет первый день форума "Украина 30. Децентрализация"

13:48 24.07.2021
Вопросам децентрализации 28-29 июля будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30"

Вопросам децентрализации 28-29 июля будет посвящен всеукраинский форум "Украина 30"

23:36 19.07.2021
Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

Всеукраинский Форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" откроет министр экономики Любченко

17:34 19.07.2021
Зеленский 20 июля откроет Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы"

Зеленский 20 июля откроет Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы"

11:21 12.07.2021
Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" 13 июля

Зеленский примет участие во Всеукраинском форуме "Украина 30. Гуманитарная политика" 13 июля

11:22 05.07.2021
Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

Зеленский: Европа должна объединиться в противодействии энергетической угрозе "Северного потока-2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

Westinghouse в 2021г поставит девять партий топлива для АЭС Украины

КГГА сократила финансирование реконструкции Бортнической станции аэрации в 2021 году из-за смещения сроков строительства

Украина отказывается от приватизации облэнерго в пользу передачи их в управление Минэнерго – указ

ПОСЛЕДНЕЕ

Визит Зеленского в США закладывает основы стратегического партнерства двух стран – глава совета НБУ

Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

Запорожская АЭС отключила на плановый ремонт блок №2

Зеленский анонсировал рост расходов на образование в госбюджете-2022

Группа нардепов предлагает освободить от НДС поставки украиноязычных аудиокниг

Зеленский в США презентовал План трансформации Украины, включающий 80 проектов общей стоимостью $277 млрд

Грузия отказалась от 75 млн евро транша ЕС, объяснив ростом экономики, в ЕС заявили о невыполнении ряда условий программы

"Энергоатом" и Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве пяти блоков АЭС в Украине на сумму до $30 млрд – Зеленский

Ribas Hotels Group вышла из проекта Ibiza Apartments в одесской "Аркадии"

Польский концерн Orlen имеет реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов – глава Минэнерго

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА