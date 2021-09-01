Бизнес в августе улучшил оценку перспектив на фоне благоприятной внешней конъюнктуры – НБУ

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), рассчитываемый Национальным банком Украины (НБУ), в августе вырос до 53,4 с 50,8 в июле, что является наивысшим значением с октября, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса предприятий, проведенного Национальным банком Украины (НБУ).

"Бизнес в августе улучшил оценки относительно экономического положения своих предприятий на фоне благоприятной внешней конъюнктуры, высокого потребительского спроса, роста бюджетных расходов на развитие инфраструктуры и оживления инвестиционной деятельности", – констатирует Нацбанк в сообщении на сайте.

Так, предприятия промышленности улучшили оценки до 54,3 с 51,9 в июле. Респонденты, как и в предыдущие месяцы, прогнозируют рост объемов произведенной продукции, новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. Кроме этого, впервые за полтора года сектор промышленности показал оптимистичные настроения относительно роста численности работников.

НБУ указал, что предприятия сферы услуг также улучшили оценки своих экономических результатов: секторный индекс вырос в августе до 54,1 с 50,1 в июле. Респонденты ожидают улучшения по всем показателям своей деятельности.

Отмечается, что предприятия строительство сохранили положительную оценку своих результатов, несмотря на сокращение в августе секторного индекса до 53 с 55,6 в июле. Респонденты сохраняют высокие оценки по объему строительства и новых заказов и ожидают увеличения численности работников, указано в сообщении.

Помимо этого, предприятия торговли впервые с апреля оценили оптимистично результаты своей деятельности: секторный индекс в августе вырос до 51,1 с 49,7 в июле. Респонденты улучшили ожидания по объему товарооборота и закупки товаров для продажи. В то же время они, как и раньше, не прогнозируют увеличение общей численности работников.

Согласно сообщению, предприятия всех секторов продолжают ожидать роста цен на свою продукцию и услуги на фоне подорожания сырья и материалов. В то же время предприятия строительства сдержаннее оценивают рост цен на свою продукцию и услуги вследствие замедления динамики ожиданий по росту стоимости услуг подрядчиков.

Ежемесячный опрос проводился с 5-го по 25 августа 2021 года. В нем приняли участие 322 предприятия. Среди опрошенных предприятий 42,9% - компании промышленности, 29,5% - сферы услуг, 22,7% - торговли, 5% - строительства. 35,7% респондентов - крупные предприятия, 29,2% - средние, 35,1% - малые.