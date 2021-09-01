Экономика

12:19 01.09.2021

Запорожская АЭС отключила на плановый ремонт блок №2

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Запорожская АЭС отключила на плановый ремонт блок №2

Запорожская атомная электростанция (АЭС) 1 сентября отключила второй блок от энергосистемы страны на средний плановый ремонт, сообщила пресс-служба станции.

Таким образом, по состоянию утро среды в работе находится 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС длятся 11 сутки среднего планового ремонта, на блоке №5 ЗАЭС – 124-е сутки среднего планового ремонта.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #заэс #ремонт
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