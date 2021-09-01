Зеленский анонсировал рост расходов на образование в госбюджете-2022

Президент Украины поздравил украинцев с Днем знаний и анонсировал рост расходов на образовательную отрасль, в частности, при подготовке государственного бюджета на 2022 год.

"Мы обновляем школы по всей стране и за ближайшие годы сделаем образовательную инфраструктуру Украины действительно современной. Правительству поставлено четкое требование ежегодно обеспечивать рост государственных расходов на образовательную отрасль. Это должно быть учтено и при подготовке бюджета-2022", - написал Зеленский в Телеграм-канале в среду.

Он также отметил, что заработала программа "Здоровая Украина", посвященная физической активности школьников и студентов, и отметил, что "условия для этого государство гарантирует".

Глава государства также отметил важность мотивации учить и учиться и пожелал ее наличия всем украинцам.

"Школьников, студентов, их родителей, а также всех учителей и лекторов - с 1 сентября! Работаем над тем, чтобы во всем мире Украина имела репутацию страны мудрости и интеллектуалов!", - говорится в поздравлении, размещенном в микроблоге Зеленского в Twitter.