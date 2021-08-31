Грузия отказалась от 75 млн евро транша ЕС, объяснив ростом экономики, в ЕС заявили о невыполнении ряда условий программы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что в связи с двузначным экономическим ростом в стране в 2021 году может не потребоваться брать вторую часть макрофинансовой помощи ЕС в размере 75 млн евро, чтобы не увеличивать возросший внешний долг.

"В этом году, поскольку мы начали сокращать внешний долг, велика вероятность того, что больше не будет необходимости получать эту сумму", - заявил Гарибашвили журналистам во вторник.

При этом премьер отметил, что Грузия, конечно, очень благодарна ЕС за всю помощь, которую он оказал стране во время борьбы с пандемией коронавируса, и в целом за все, что сделал и делает Евросоюз.

Одной из главных причин того, что правительство может воздержаться от заимствования второй части макрофинансовой помощи ЕС, он назвал тот факт, что это кредит, а не грант. "Главный мотив в том, что мы постепенно начали сокращать внешний долг", - подчеркнул премьер.

По его словам, согласно предварительным статданным, рост ВВП Грузии в июле в годовом исчислении составил около 10%, а за семь месяцев текущего года - 12,2%. "Это приведет к дополнительным доходам в бюджет, и при сохранении этих темпов к концу года мы, скорее всего, будем иметь двузначный экономический рост", - сказал Гарибашвили.

Между тем, вечером во вторник исполняющий обязанности главы представительства ЕС в Грузии Джулиан Крамп заявил на брифинге в Тбилиси, что его офис уже получил отказ грузинского правительства принять второй транш макрофинансовой помощи, который должен был поступить в конце сентября.

"Сумма в размере 75 млн евро должна была быть перечислена в случае, если Грузия выполнила бы взаимно согласованные обязательства, взятые при подписании в сентябре 2020 года условий программы макрофинансовой помощи, которая должна была быть направлена на помощь населению, чтобы справиться с пандемией", - сказал он.

Крамп подчеркнул, что Грузия не смогла в достаточной степени выполнить условия для получения макрофинансовой помощи, "в частности не смогла повысить независимость, подотчетность и качество судебной системы".

"Евросоюз призывает власти Грузии выполнить свои обязательства по реформам, в том числе в интересах грузинского народа в сфере правосудия, а также для будущих отношений с ЕС", - заявил Крамп.

ЕС в ноябре 2020 года сообщил о том, что в рамках программы макрофинансовой помощи предоставит Грузии 100 млн евро для поддержки платежного баланса страны и облегчения ее бюджетных финансовых потребностей в преодолении последствий пандемии COVID-19.

По информации ЕС, этот кредит состоит из 75 млн евро, выделенных из программы макрофинансовой помощи, объявленной в апреле 2020 года, направленной на смягчение социально-экономических последствий пандемии коронавируса, и 25 млн евро, представляющих собой последний транш из предыдущей программы макрофинансовой помощи, утвержденной в апреле 2018 года.

"В общей сложности 95 млн евро выделяются в виде льготных кредитов, 5 млн евро - в виде грантов", - говорилось в пресс-релизе грузинского офиса ЕС.

ЕС оказывает Грузии финансовую и техническую помощь по разным направлениям. На 1 августа 2021 года долг Грузии перед ЕС составлял 133 млн евро.