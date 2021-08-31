Польский концерн Orlen имеет реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов – глава Минэнерго

Польский нефтеконцерн Orlen имеет реальный план выхода на украинский рынок нефтепродуктов, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Недавно они были. К сожалению, я не смог с ними встретиться. Но от своих коллег знаю, что они пришли с реальным планом выхода на украинский рынок. Это супер", – сказал Галущенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, концерн рассматривает возможность выкупа сетей и входа в несколько сегментов, в частности в нефтепереработку и нефтехим.

Вместе с тем министр предположил, что в этом процессе могут возникнуть некоторые проблемы, связанные, в частности, с нехваткой в Украине нефти собственной добычи.

"Они (Orlen – ИФ) также понимают, что нефть в Украине не является предметом добычи. Мы должны ее где-то взять… Максимум, можем вместо нефтепродуктов покупать нефть, но в чем тогда смысл? И будут ли инвестиции в Украину, если рядом Мажейкяйский НПЗ в Литве, входящий в Orlen, и несколько других перерабатывающих заводов?", – отметил министр.

Относительно госполитики на рынке нефтепродуктов в целом, то, по его мнению, она заключается в потребности изменить географию импорта и провести импортозамещение.

"Сегодня у нас огромный процент импорта – 80% и даже больше: РФ и Беларусь. Это не совсем нормальная история. Поэтому очень важно смотреть на партнеров из других стран и на то, насколько максимально мы сами сможем увеличить переработку", – высказал мнение глава Минэнерго.

При этом он отметил, что в ключе повышения внутренней переработки важно избежать другой проблемы – перехода от внешнего монополиста к внутреннему, которым может стать Кременчугский НПЗ.

"По факту у нас ключевой – Кременчуг (НПЗ - ИФ). Они, кстати, декларируют возможность увеличения мощностей переработки минимум в два раза. И это (переход от одного монополиста – РФ – к другому - ИФ) также потенциально может стать проблемой", – указал Галущенко.

По его словам, во избежание монополизма с чей-либо стороны необходимо способствовать увеличению конкуренции на рынке, и министерство готово к любым шагам, которые помогут выйти инвесторам на украинский рынок как можно скорее.

"Там, где у нас нет собственной добычи, надо очень внимательно выстраивать политику балансов и обеспечивать поставки из разных направлений. Должна быть диверсификация", – выразил убеждение министр, добавив, что ведутся коммуникации в нефтегазовой отрасли со многими компаниями.

При этом он указал, что создание минимальных запасов нефтепродуктов даст возможность балансировать на рынке в случае непредвиденных ситуаций.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №452 от 28 августа 2021 года, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года, правительству необходимо до 31 октября предпринять меры относительно усиления контроля за качеством и безопасностью нефтепродуктов в Украине, а также утвердить план мероприятий по стимулированию развития отечественной нефтеперерабатывающей отрасли.

Минэнерго в начале августа с целью избежания дефицита на рынке топлива в случае сбоев в поставках или аварий разработало законопроект о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Законопроект был отправлен на согласование в другие органы центральной исполнительной власти. В Минэнерго прогнозировали, что уже с 2023 года Украина сможет создавать такие запасы.

Как сообщалось, польский концерн PKN Orlen владеет 100% акций Orlen Lietuva, в состав которой входят Мажейкяйский НПЗ, Бутингский и Биржайский нефтетерминалы, а также Mazeikiu naftos prekybos namai ("Торговый дом Mazeikiu nafta"), Orlen Latvija, Orlen Eesti и ряд других предприятий.