Экономика

13:42 31.08.2021

"Укрзализныця" запустит рельсобус между Шепетовкой и Каменец-Подольским

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"Укрзализныця" запустит рельсобус между Шепетовкой и Каменец-Подольским

"Укрзализныця" договорилась с 14 ОТГ Хмельницкой области о запуске рельсового автобуса между Шепетовкой и Каменец-Подольским (через Хмельницкий).

Как отмечается в сюжете телеканала "Подольський", на линии будет работать рельсобус РА2 с отремонтированным салоном вместительностью 222 посадочных места.

Поезд будет курсировать с понедельника по пятницу.

"В Хмельницкий он будет прибывать в 8 часов утра, потом продолжит путь до Каменец-Подольского и вечером будет отправляться назад и приезжает в Шепетовку около 21.00", - сообщил в эфире директор филиала УЗ "Юго-Западная железная дорога" Артем Миронович.

Дорога между конечными точками маршрута в одну сторону составит семь с половиной часов, рельсобус будет делать 7 остановок, может развивать скорость до 100 км/час.

Минимальная цена билета составит 15 грн, максимальная - 102 грн.

"Благодаря переговорам, которые мы вели с руководством "Юго-Западной ж/д", и подписанному меморандуму появится поезд, который очень нужен всем громадам. Меморандум подписывали 14 глав ОТГ", - заявил в эфире телеканала глава Хмельницкой ОГА Сергей Гамалий.

Запустить поезд планируют до конца текущей недели, сейчас его тестируют.

 

Теги: #укразлизныця #рельсобус
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