Минэнерго рассматривает идею перевода акциза на э/э, в том числе "зеленую", в целевой фонд для погашения долгов

С целью погашения долгов на рынке э/э, в частности перед отраслью ВИЭ, министерство энергетики рассматривает инициативу создания целевого фонда, аккумулирующего поступления акциза на электроэнергию, в том числе и "зеленую", в случае принятия соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600, сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Есть одна идея: весь акциз, который платят все генерации, переводить в целевой фонд. И, возможно, за счет него гасить долги, в частности "зеленых". Если так выйдет, и деньги будут собираться не в общем фонде госбюджета (…), а будут фиксироваться в отдельном фонде, за счет которого и будут покрываться долги, то это будет нормально", – сказал Галущенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он отметил, что, предоставив рынку стабильные правила, при которых будут осуществляться расчеты, удастся найти взаимопонимание по вопросу установления акциза на зеленую электроэнергию с отраслью ВИЭ.

Вместе с тем он не стал прогнозировать вероятность утверждения парламентом соответствующей нормы ресурсного законопроекта №5600, предусматривающего введение для э/э из ВИЭ акциза 3,2%, против чего категорически выступают профильные и бизнес-ассоциации.

Относительно перспектив проведения "зеленых" аукционов министр отметил, что работа в этом направлении ведется, хотя и выразил сомнение относительно их проведения в текущем году.

"Мы работаем и будем двигать эту историю. Я не знаю, успеем ли в этом году. Но реальность такова, что работа действительно ведется", – отметил Галущенко.

В то же время, по мнению главы Минэнерго, размер квот будет зависеть от того, "сколько возобновляемой энергетики сможет принять энергосистема".

"Если мы синхронизируемся, если будет реализовываться план декарбонизации, то мы сможем принять в систему дополнительных 4,5 ГВт", – спрогнозировал он.

В то же время Галущенко отметил, что сейчас Минэнерго проводит подробные расчеты перспектив развития ВИЭ, и выразил надежду, что к концу сентября они уже будут готовы – "реально сбалансированные с учетом технических параметров энергосистемы, протестированные европейцами и американцами".

"Потому что цена ошибки очень высокая. Но по предварительным ожиданиям, мы сможем принять значительно больше ВИЭ, и значит, будет достаточно большой простор для новых аукционов", – разъяснил глава Минэнерго.

Также, по его словам, Минэнерго будут вскоре представлены решения по усовершенствованию работы домашних СЭС, учитывая злоупотребления в этом сегменте, в частности так называемые "гирлянды".

"Во всем должен быть порядок. И определенные решения с нашей стороны вскоре будут", – предупредил министр.

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского №452 от 28 августа 2021 года, которым введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 30 июля 2021 года, правительству до 31 декабря необходимо подготовить изменения в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства "зеленой" э/э генерирующими установками потребителей (просьюмеров).

Вместе с тем, согласно указу, до 31 октября необходимо разработать законодательные изменения относительно стимулирования производства э/э из ВИЭ на рыночных принципах и предоставления права ее производителям выходить из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" и свободно продавать электроэнергию на рынке.

Как сообщалось, Минэнерго разработало и вынесло на публичное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах", который предусматривает внедрение тарифной системы Feed-in-Premium (контракты на разницу) для производителей электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) вместо действующей системы фиксированных "зеленых" тарифов Feed-in-Tariff.

В начале июня Минэнерго подготовило презентацию, в которой отметило, что собственники домашних солнечных электростанций (СЭС) злоупотребляют на рынке, используя текущую модель поддержки частных домохозяйств по "зеленому" тарифу, ориентированную на сверхприбыли, а не покрытие собственного потребления.

Исходя из нее, доказательством злоупотреблений служит большое количество договоров по домашним СЭС с неестественно низким потреблением электроэнергии.

"У 15% домохозяйств, установивших частные СЭС, вообще отсутствует потребление, а у 11% оно составляет только 1 кВт-ч/месяц. В целом 41% домохозяйств потребляют менее 10 кВт-ч/месяц, даже зимой", – отмечало министерство.

При этом на 31 декабря 2020 года свыше 23% договоров на подключение домашних СЭС к сети являются дополнительными договорами одних и тех же собственников. Из них 12,06% договоров – вторые у одного собственника, 11,06% - третьи и более. Отмечается случай наличия у одного собственника сразу 82 договоров – самого большого количество договоров "в одни руки".

Вместе с тем, 2% домохозяйств отпускают в сеть объемы, превышающие договорную мощность.