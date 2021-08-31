"Кернел" выкупит до 19,2 млн акций на сумму $250 млн в течение двух лет

Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания агропромышленной группы "Кернел", на внеочередном собрании акционеров приняла решение выкупить в течение двух лет до 19,2 млн своих акций на общую сумму $250 млн, при этом цена покупки акций должна быть не ниже PLN50 и не выше PLN65.

Об итогах состоявшегося 30 августа собрания акционеров агрохолдинг сообщил на Варшавской фондовой бирже во вторник.

В сообщении отмечается, что решение о выкупе своих акций было принято, поскольку компания и ее дочерние предприятия накопили значительную ликвидность и не имеют каких-либо новых привлекательных инвестиционных возможностей в краткосрочной перспективе. При этом агрохолдинг уточнил, что отношение его чистого долга к EBITDA на 31 марта 2021 года на уровне 1,4х является комфортным показателем для ведения хозяйственной деятельности.

"Выкупленные акции впоследствии будут аннулированы, сохранены, проданы или использованы для таких законных целей, которые совет директоров сочтет целесообразными", - указано в сообщении компании.

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