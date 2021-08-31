Экономика

10:11 31.08.2021

"Укравтодор" закончил ремонт дорог к Шацким озерам

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В Волынской области дорожники отремонтировали маршруты Т-03-02, Т-03-06 общей протяженностью 48 км, ведущие к основной туристической изюминке края - озеру Свитязь и Шацкому национальному природному парку. 

Как сообщается на сайте государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор", их обновили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большое Строительство".

Дорожники полностью восстановили 26 км трассы Т-03-02 Пища - Шацк - Любомль - Владимир-Волынский - Павловка - Горохов - Берестечко - Козин - /М-06/ от села Пища в село Положево, а также дорогу Т-03-06 /Т-03-02/ - Шацк - Волица - Припять - Любохины - /Т-03-08/ от поселка Шацк в село Любохины на всей протяженности - 22,5 км.

"На 48 километрах устроили трехслойное дорожное покрытие, состоящее из прочной щебеночно-песчаной основы и двух слоев из асфальтобетонной смеси. На новое дорожное покрытие подрядные предприятия предоставляют пятилетний гарантийный срок", - комментирует заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

Работы продолжались с марта. Как отмечают в "Укравтодоре", до ремонта эти автодороги было трудно назвать дорогами государственного значения - их покрытие было из щебня и брусчатки.

Кроме восстановления самого покрытия, специалисты также нанесли разметку, установили новые дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, обустроили посадочные площадки, установили новые и отремонтировали существующие автопавильоны. В пределах населенных пунктов проложили тротуары, а также обустроили обочины и их укрепления.

Параллельно работы продолжаются еще почти на 10-километровом участке Положево - Згораны дороги Т-03-02. Там приступили к устройству выравнивающего слоя из асфальта. На ремонт следующего отрезка этой автодороги от сеоа Згораны к городу Любомль, протяженностью 9,5 км, проводят тендер.

На участке дороги Т-03-01 Залесье - /Т-03-02/ Пульмо - Гряда, протяженностью 5,6 км, уложили первый слой асфальта. Путь пролегает вдоль северной стороны жемчужины Шацких озер - озера Свитязь. Вскоре можно будет протестировать и эти восстановленные участки маршрутов.

Всего в рамках "Большого Строительства" планируют восстановить более 195 км автомобильных дорог государственного значения в Волынской области.

 

 

Теги: #большое_строительство #укравтодор #волынская_область
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