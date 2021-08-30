Экономика

17:22 30.08.2021

Любое ограничение на покупку земли должно быть обосновано и согласовано – замминистра агрополитики

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Любое ограничение на покупку земли должно быть обосновано и согласовано – замминистра агрополитики

Любое ограничение по максимальной площади земельных участков, сконцентрированных в собственности одного физического или юридического лица, должно иметь обоснование и быть согласовано всеми заинтересованными сторонами, тогда как любые административные барьеры снижают ликвидность земли как базового актива.

Такое мнение высказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба, комментируя на пресс-конференции инициативу народных депутатов из парламентской фракции "Слуга народа", предложивших в законопроекте №5771-1 сократить максимальную площадь земельных участков, разрешенную к покупке гражданам Украины и юрлицам с 1 января 2024 года с нынешних 10 тыс. га до 500 га.

"Относительно 10 тыс. га и 500 га – наше мнение (Минагрополитики – ИФ), что любое число должно так или иначе быть обосновано. 10 тыс. га в свое время было компромиссом, соответственно, обоснование у него было такое, что это компромиссное решение, на котором сошлись участники принятия решения по соответствующему закону. Вообще любое "круглое" число у меня всегда вызывает некое подозрение: непонятно, почему 500 га, а не 550 га, 432 га, и т.д.", - прокомментировал Дзьоба данную законодательную инициативу.

Он уточнил позицию Минагрополитики: функционирование рынка земли должно приносить ее собственнику максимально возможную сумму при ее продаже. При этом чем больше будет создано административных норм и препятствий, которые кто-то должен будет проверять или ограничивать, тем сильнее снижается ликвидность земли и, соответственно, ее стоимость.

"Мы как министерство выступаем за максимизацию базового актива и выполним все действия, которыми можем способствовать его росту", - подчеркнул замминистра.

При этом он воздержался от оценки шансов принятия данного законопроекта в Верховной Раде.

Как сообщалось, законопроект №5771-1 о внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно уточнения критериев приобретения в собственность земельных участков сельхозназначения 19 июля зарегистрировали в Верховной Раде народные депутаты Алексей Устенко и Александр Качура (оба - парламентская фракция "Слуга народа").

Законопроект предлагает разрешить покупку до 500 га земли сельхозназначения гражданам Украины и только тем созданным в Украине юрлицам, которые уже обрабатывают землю на территории громады, где расположен интересующий их земельный участок, как минимум, в течение последних пяти лет. При этом потенциальный покупатель обязан обрабатывать не менее 80% уже имеющейся в его распоряжении земли.

Согласно документу, покупать до 500 га земли смогут только те юрлица, участниками (акционерами, членами) которых являются только граждане Украины и/или государство, и/или территориальные громады, и состав участников которых не изменялся в течение последних трех лет до момента вступления в собственность покупаемого юрлицом земельного участка.

По мнению авторов законопроекта, вышеуказанные меры нивелируют схему скупки земли крупными агрохолдингами через подставных лиц.

Рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе земельной реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане страны. Одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

Теги: #земля #покупка #замминистра #ограничение
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