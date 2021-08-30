Причин для отсрочки работы ОЭС Украины в изолированном режиме в рамках интеграции ENTSO-E нет – министр энергетики

Министр энергетики Герман Галущенко не допускает возможности переноса работы энергосистемы Украины в изолированном режиме на протяжении нескольких дней, первый этап которой планируется грядущей зимой в рамках интеграции в Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E).

"Не вижу причин, почему мы должны откладывать. Сейчас нет привязки к датам, и мы можем сказать, когда хотим поработать (в изолированном режиме – ИФ). Я думаю, ENTSO-E спокойно это воспримет", – сказал Галущенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем он обратил внимание, что синхронизация украинской и европейской энергосистем – это обоюдный интерес.

"Украина нужна европейской энергосистеме так же, как и Европа нужна нам. Мы не стоим голые и босые с протянутой рукой. Во-первых, наша энергосистема технически даст возможность лучше балансировать европейскую, а во-вторых - как минимум, у нас есть "зеленая" генерация, атомная", – отметил министр.

Вместе с тем он добавил, что вопросом интеграции необходимо заниматься на наивысшем политическом уровне.

"Решение о нашей синхронизации будет приниматься системными операторами, но не без учета мнения правительств. Поэтому мы создали отдельную рабочую группу по интеграции в ENTSO-E, анализируем, что, как и на каком уровне надо делать, и делаем", – разъяснил глава Минэнерго.

Согласно обнародованному в понедельник указу президента №452/2021, утвердившему решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 года о мерах по нейтрализации угроз в энергетической сфере, Кабинет министров должен до 31 октября активизировать работу по интеграции Украины в Европейскую сеть операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E), согласно взятым государством международным обязательствам.