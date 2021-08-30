Экономика

13:16 30.08.2021

"Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

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"Укрзализныця" в сентябре выпустит на маршруты 9 модернизированных купейных вагонов-трансформеров

АО "Укрзализныця" (УЗ) до конца 2021 года планирует провести капитально-восстановительный ремонт 50 пассажирских вагонов, работы осуществляются на собственных производственных мощностях.

Как сообщила пресс-служба компании в понедельник, с начала 2021 года УЗ возобновила капитально-восстановительным ремонтом уже семь пассажирских купейных вагонов-трансформеров, сейчас они курсируют в составе поезда №737/738 Запорожье - Киев. Следующая партия (девять вагонов) будет выпущена в рейс в сентябре.

"Обновленный подвижной состав имеет современные элементы конструкции: кузов вагона, крышной кондиционер, новые оконные блоки со стеклопакетами, роллетные системы для защиты от солнца. Также в купе установлены USB-розетки у каждого места, под столиками - специальные полочки для подзарядки телефонов, купе оборудованы индивидуальными системами климат-контроля", - рассказали в компании.

По данным УЗ, такой капитально-восстановительный ремонт стоит 16 млн грн, что почти в два раза дешевле за покупку нового вагоны. Средняя цена нового вагона - около 30 млн грн.

Кроме того, в релизе отмечается, что совместно с производственно-инжиниринговым предприятием "Научно-производственное объединение "Рост" УЗ разрабатывает концепцию обновленного плацкартного вагона. В настоящее время она предусматривает, что модернизированный плацкартный вагон будет оснащен шторками приватности для каждой полки, в каждом вагоне будут установлены пеленальные столики.

"Плацкартному вагону еще предстоит пройти испытания и доработки, после чего он сможет стать серийным вариантом для капитально-восстановительных ремонтов в 2022 году", - указано в сообщении.

Уточняется, что "Укрзализныця" планирует выпускать до сотни модернизированных собственными силами различных типов вагонов ежегодно, плацкартные вагоны видит одним из приоритетов.

Теги: #транспорт #вагоны #укрзализныця
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